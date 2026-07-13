Erling Haaland sorprendió a todo el mundo por lo que portaba en sus brazos cuando se bajó del avión de regreso en Europa.

Este lunes volvieron a sus ciudades los jugadores de la Selección de Noruega tras la eliminación del Mundial 2026. Entre ellos está Erling Haaland, que sin duda fue de las grandes estrellas que tuvo esta Copa del Mundo.

El goleador del Manchester City se fue a casa con siete anotaciones en su primera cita planetaria, aunque no pudo convertir en su último partido, que terminó siendo la caída por 2-1 ante Inglaterra el sábado pasado en Miami.

El ‘Androide’ disfrutó a concho esta experiencia y hasta se llevó un inusual souvenir para recordar su paso por Estados Unidos. Así se pudo ver en su arribo a Europa, donde bajó del avión con una nueva “mascota”.

Se trata de un mapache embalsamado, mamífero nativo de América que quiso llevarse como recuerdo.

El pequeño animal disecado llevaba una botella de licor entre sus manos, tal como se ve en una publicación de Instagram que hizo el propio Haaland. “Me siguió a casa”, escribió el delantero de 25 años.

Luego subió una historia a través de la misma red social para que sus seguidores le ayuden a ponerle nombre a su nuevo amigo. Las opciones para votar son: ‘Cowboy’, ‘Ranger’, ‘TEX’ y ‘R.O.W’.

Mira la publicación a continuación:

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En síntesis