Pollo Vignolo hace el ridículo: ningunea a Uruguay y suma estrella a Argentina pese a caída ante España

El reconocido relator argentino dejó una frase tras la caída de Argentina ante España en el Mundial y se llenó de críticas.

España es el nuevo rey del fútbol tras haber logrado el Mundial de Norteamérica 2026, donde el día de ayer los europeos derrotaron a Argentina por la cuenta mínima con un solitario gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

Una vez finalizado el compromiso, el descontrol se apoderó de los jugadores argentinos y también de parte del cuerpo técnico, donde Roberto Ayala no midió absolutamente nada y agredió a Dani Olmo en el rostro.

El descontrol también estuvo fuera de la cancha y por parte de la prensa, ya que un dolido Sebastián ‘Pollo’ Vignolo, relator estrella de ESPN, las emprendió en contra de Uruguay y aprovechó de bordarse una cuarta estrella para Argentina.

España es el nuevo campeón del mundo. | Foto: Getty Images

“En este mundo de contar estrellas de manera permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella”, dijo en relación a que Uruguay suma dos JJ.OO como títulos mundiales y al triunfo trasandino sobre Inglaterra en las semifinales.

Las palabras de Vignolo no pasaron desapercibidas para el pueblo uruguayo, quienes en Redes Sociales invitaron al periodista a preocuparse de su país y que no ventile odio hacia otros que poco y nada tenían que ver el día de ayer.

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Polémicas más, polémicas menos, España es el nuevo campeón del mundo y Argentina nuevamente se queda corto en una final, algo que ha sido tónica en la carrera de Lionel Messi: 5 perdidas y 3 ganadas para el astro argentino.

En síntesis

España venció a Argentina 1-0 con gol de Ferran Torres en el Mundial 2026.

El exfutbolista Roberto Ayala agredió en el rostro al jugador español Dani Olmo.

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