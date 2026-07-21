No saben perder: Periodista argentino arma guion de Hollywood y asegura que la final estaba arreglada

Pablo Carrozza, periodista argentino, armó un guion de Hollywood y asegura que la final del Mundial 2026 estaba arreglada para España.

España es el nuevo campeón de la Copa del Mundo, toda vez que el domingo pasado derrotó con toda justicia a Argentina por la cuenta mínima con un gol de Ferran Torres en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Al otro lado de la Cordillera de los Andes no se tomaron bien el título español y fue Pablo Carrozza, periodista trasandino, quien armó un guion digno de Hollywood para decir que la final del Mundial de Norteamérica 2026 estaba arreglada.

En primera instancia, el comunicador asegura que “Se sabía perfectamente que la FIFA necesitaba un campeón europeo. La federación española no apoyaba hasta ayer la reelección de Infantino”, dijo.

💣🔥“Se sabía que la FIFA necesitaba un campeón europeo, la federación española hasta ayer no apoyaba la reelección de Infantino sino que intentaba ir contra él. Argentina no quería a ese arbitro europeo, España sí” – Pablo Carrozza contando ‘lo que nadie te dice’ de la final pic.twitter.com/v81vKedWlR — PaseClave (@paseclave__) July 21, 2026

“Infantino contaba con el apoyo de la CONMEBOL, no de la UEFA. Necesitaba el apoyo de la UEFA y la federación española para las elecciones. Les dijo ‘ustedes quédense tranquilos que pueden llegar a tener un beneficio por sobre Argentina’”, agregó con una lágrima en la garganta.

Lo cierto es que la final no estuvo arreglada. España fue ampliamente superior a Argentina e incluso no les cobraron un gol muy dudoso y el árbitro decidió no expulsar a Leandro Paredes por doble amarilla. Todo eso sumado a que, en 120 minutos, Argentina se acercó sólo una vez al arco de Unai Simón.

Publicidad

En síntesis

España ganó la Copa del Mundo tras vencer 1-0 a Argentina en Nueva Jersey.

Ferran Torres anotó el gol decisivo en el Metlife Stadium durante la final mundialista.

Pablo Carrozza afirmó falsamente que la FIFA arregló la final a favor de España.