Hay dos partidos, pero sólo uno va por TV abierta: ¿Cuál transmite EN VIVO Chilevisón?

Esta jornada de día sábado hay dos emocionantes compromisos, pero sólo uno de ellos irá por TV abierta en Chilevisión.

El Mundial de Norteamérica 2026 entra en etapa de definiciones y este sábado 11 de julio se vivirán dos vibrantes compromisos, donde Noruega enfrentará a Inglaterra y Argentina hará lo propio con Suiza.

El duelo que más promete en la jornada es, sin duda, el que protagonizarán europeos: por un lado, Noruega se quiere hacer fuerte con Erling Haaland y por el otro estará Jude Bellingham y Harry Kane por Inglaterra.

Lamentablemente para los hinchas chilenos que quieren seguir el Mundial por TV abierta, Chilevisión no transmitirá el encuentro entre noruegos e ingleses, pero sí dará el de Argentina vs. Suiza.

Chilevisión transmite a Argentina en esta jornada. | Foto: Getty Images

Para todos los que quieran ver el Noruega vs. Inglaterra, tendrán que tener D Sports o estar suscritos a DGO (la aplicación pagada de D Sports) o Paramount+, quienes han llevado el Mundial en su integridad.

Así las cosas, este sábado 11 de julio se prepara para una jornada cargada de fútbol en donde quedará sellada la segunda semifinal del Mundial. ¿La primera? Francia vs. España en Arlington la próxima semana.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Argentina vs. Suiza será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Chilevisión.

Noruega e Inglaterra jugarán por el Mundial por DSports, DGO y Paramount+.

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