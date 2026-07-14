La FIFA confirma un show de lujo para la final del Mundial 2026: estas son todas las estrellas invitadas

La FIFA confirmó importantes novedades para la previa del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a solo un paso de conocer a su nuevo campeón. Con las semifinales en disputa, la expectativa crece en torno al partido que definirá al mejor combinado del planeta y que pondrá fin a un torneo histórico, el primero con 48 equipos participantes.

Como ya es tradición en las grandes citas deportivas, la FIFA prepara una ceremonia de clausura a la altura del evento.

La previa de la final no solo estará marcada por el ambiente futbolístico, sino también por un espectáculo que reunirá a reconocidas figuras del cine, la música y el entretenimiento mundial.

Tom Cruise y Robbie Williams como protagonistas

En ese contexto, el organismo confirmó un nutrido grupo de invitados que dará vida al show previo al encuentro decisivo.

Entre los nombres más destacados aparecen el actor Tom Cruise, la cantante italiana Laura Pausini, la exvocalista de The Pussycat Dolls Nicole Scherzinger, el popular streamer IShowSpeed y el cantante británico Robbie Williams.

Además, la artista estadounidense Jennifer Hudson, ganadora de premios Grammy, Emmy, Oscar y Tony, será la encargada de interpretar el himno nacional de Estados Unidos en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

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“La ceremonia de clausura evocará la misma emoción con la que se dio la bienvenida al mundo en las ceremonias de apertura en Canadá, México y Estados Unidos, y cerrará el círculo del Mundial de 2026. La cita combinará música, cultura y fútbol, y dará pie al esperado partido en el que se proclamará al campeón de esta competición histórica”, señaló Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La ceremonia de clausura comenzará a las 13:30 horas (hora local), es decir, 90 minutos antes del inicio de la final. En tanto, las puertas del estadio se abrirán desde las 11:00, permitiendo que los asistentes disfruten de diversas activaciones, experiencias interactivas, premios y distintas actividades de entretenimiento.

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Cuándo y dónde se jugará la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026. El partido está programado para las 15:00 horas de Chile. El estadio elegido es el New York New Jersey Stadium.