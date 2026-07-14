Folarin Balogun despierta las sospechas sobre la FIFA tras su polémica: “Todo fue confuso”

El atacante estadounidense abordó la decisión de la entidad internacional para que pudiera jugar contra Bélgica. Estaba suspendido.

La FIFA continúa en el ojo del huracán tras la polémica determinación en el caso Folarin Balogun. Aún nadie comprende por qué el delantero de Estados Unidos pudo jugar en los octavos de final contra Bélgica.

Si bien ambos combinados ya están eliminados, el propio atacante volvió a situar el hecho en la discusión. ¿Por qué? Se desahogó y fue tajante: ni él comprendió por qué se tomó tal decisión.

A pesar de estar castigado para el duelo mencionado, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió temporalmente la sanción. Ello, luego de que Gianni Infantino recibiera un llamado de Donald Trump pidiéndole revertir el panorama.

En conversación con el canal CBS News, el futbolista de 25 años comenzó indicando: “Mi reacción inicial había sido de felicidad por poder volver a estar en el equipo“.

Sin embargo, advirtió: “Pero cuando empecé a reflexionar, supe que iba a generar mucha controversia. Podía ver en mis compañeros algo de nerviosismo, porque fue algo muy singular“.

Folarin Balogun jugó contra Bélgica, pero USA quedó fuera de la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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Las dudas de Folarin Balogun: la FIFA lo perdonó

Finalmente, el ariete ratificó lo sorpresivo que fue para él poder estar en la ronda de los 16 mejores. A pesar de ello, no pudo ayudar a su país, que quedó en el camino ante los belgas.

“Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, aunque era difícil. Había mucho ruido exterior y eso era imposible de evitar. Todo fue confuso, porque el equipo estaba entrenando sin mí“, cerró.