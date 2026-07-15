Inglaterra vs. Argentina: las probables formaciones para la semifinal del Mundial 2026

Las formaciones de Inglaterra y Argentina para este duelo clave dentro del Mundial 2026.

Hoy se disputa el segundo encuentro dentro de las semifinales del Mundial 2026, en donde Inglaterra y Argentina definirán al segundo clasificado a la final de la Copa del Mundo.

Este encuentro entre ambos países ha generado un importante revuelo y no solo porlo futbolístico, ya que principalmente, para los argentinos este duelo se hace especial por su rivalidad con Inglaterra.

Por esto el duelo de esta jornada sin duda que promete, en la que Thomas Tuchel y Lionel Scaloni preparan a sus mejores jugadores para lo que será este partido crucial.

Las probables formaciones de Inglaterra y Argentina

Bellingham y Kane quieren llevar a la final a Inglaterra | Foto: Getty Images

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

La Selección de Inglaterra para esta jornada no contará con mayores sorpresas dentro de su equipo, en la que Thomas Tuchel haría una modificación en el ataque, donde Bukayo Saka sería titular en desmedro de Noni Madueke.

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La formación de Inglaterra sería con: Jordan Pickford, Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson, Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Por otra parte, la Selección de Argentina llega llena dedudas para lo que sería este partido, en donde Lionel Scaloni planifica más de un cambio para enfrentar a Inglaterra.

De esta forma, la formación de Argentina sería con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina (o Gonzalo Montiel), Cristián Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes; Nicolás González, Julián Álvarez y Lionel Messi.

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Argentina busca la clasificación de la mano de Messi | Foto: Getty Images

El duelo entre Inglaterra y Argentina será este miércoles 15 de julio a partir de las 15:00 horas en el Mercedes Benz-Stadium en Atlanta.