Inglaterra clasifica a los octavos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a RD Congo

La Selección de Inglaterra clasificó a los octavos de final tras dejar en el camino a RD Congo.

Hace unos instantes se puso punto final al primer encuentro de esta jornada dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde las selecciones de Inglaterra y RD Congo se enfrentaron en Atlanta.

En lo que fue un partido intenso, el equipo europeo consiguió un agónico triunfo y logró avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer por 2-1 a RD Congo con un doblete de Harry Kane.

Con este resultado, la Selección de Inglaterra logró su boleto a lo que son los octavos de final de la Copa del Mundo, en la que ya tiene a su próximo rival confirmado.

¿Su próximo rival? será una de las anfitrionas, la Selección de México, quien dejó en el camino a Ecuador tras derrotarlo por 2-0.

Kane fue el hombre del partido en Inglaterra | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Inglaterra en los octavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 será la Selección de México, quien venció por 2-0 a Ecuador.

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¿Cuándo disputará su partido por los octavos de final del Mundial?

El duelo entre Inglaterra y México se disputará el domingo 5 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Azteca.