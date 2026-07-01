El estratega argentino reveló en el vestuario que su contrato caducó de forma automática con la eliminación liguera internacional de la Tri.

La eliminación de la Selección de Ecuador del Mundial 2026 trajo repercusiones inmediatas y un verdadero terremoto en los pasillos del Estadio Azteca: Sebastián Beccacece dejó de ser el entrenador de La Tri. El doloroso 0-2 sufrido ante México por los dieciseisavos de final significó el fin del camino de los ecuatorianos en la gran cita planetaria, y en paralelo, decretó el punto final del ciclo del DT argentino al mando del plantel.

Una vez finalizado el compromiso en el césped mexicano, los jugadores y el cuerpo técnico se reunieron en una conmovedora escena en el medio del campo, con futbolistas derramando lágrimas y el DT dejando sus primeras palabras de consuelo. Tras ese emotivo momento, la delegación ingresó al vestuario, donde se dio una extensa charla en la que se terminó de ratificar la salida definitiva del estratega.

A pesar de que en la previa de las llaves de eliminación directa se había especulado fuertemente con una posible renovación de cara al futuro, el mismo Beccacece dio a conocer públicamente que esa posibilidad quedó completamente descartada. Su contrato finalizó de forma legal y automática con la eliminación de Ecuador en el Mundial, y el proceso del exentrenador de Universidad de Chile llegó a su fin sin ninguna opción de extender el vínculo con la federación del Guayas.

“Nuestro contrato finalizó cuando terminaba el Mundial para Ecuador y hoy terminó. No pudimos cumplir con la hazaña de hacer el mejor Mundial de nuestra historia. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan, me toca despedirme de una familia hermosa”, confesó un dolido Beccacece en diálogo exclusivo con las pantallas de DSports.

Sebastián Beccacce dejó de ser el entrenador de la selección de Ecuador.

Para cerrar su ciclo liguera internacional, el adiestrador trasandino realizó un balance de lo que fue su proceso al mando de la Tri, sacando pecho por el rendimiento previo pero masticando la frustración por el rendimiento exhibido ante el combinado azteca.

Publicidad

“Nosotros dejamos un camino de dos años y medio de trabajar sin parar, mucha honestidad y transparencia. Con grandes resultados en las Eliminatorias, un Mundial increíble en fase de grupos. Hoy en el primer tiempo no estuvo a la altura, eso hace que nos tengamos que ir con amargura”, complementó el ahora ex director técnico de Ecuador.

¿Beccacece a Chile?

Desde hace semanas se especula que Sebastián Beccacece tiene un acuerdo de palabra para ser el próximo entrenador de la selección chilena para encabezar el proceso rumbo al mundial de 2030, sin embargo, no hay nada oficial, sólo las declaraciones del presidente de la ANFP, Pablo Milad, en el sentido de que esa es decisión del próximo mandamás.