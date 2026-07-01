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Mundial 2026

VIDEO | Tensión en Francia: Rayan Cherki y Didier Deschamps protagonizan incómodo episodio que se volvió viral

El gesto de Rayan Cherki con Didier Deschamps que agita la concentración de Francia en el Mundial 2026.

VIDEO | Tensión en Francia: Cherki y Deschamps protagonizan incómodo episodio
© CapturaVIDEO | Tensión en Francia: Cherki y Deschamps protagonizan incómodo episodio

La Selección de Francia avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 3-0 a Suecia y ahora deberá medirse a la sorprendente Selección de Paraguay de Gustavo Alfaro.

Más allá del resultado deportivo, un registro comenzó a circular mostrando un momento incómodo entre el delantero Rayan Cherki y el técnico Didier Deschamps, justo después del pitazo final.

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Una nueva polémica azota a Francia | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

Una nueva polémica azota a Francia | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

El gesto de Rayan Cherki hacia Didier Deschamps

En el video difundido en X (Ex Twitter), se aprecia el instante en que el entrenador francés se acerca a saludar al futbolista del Manchester City tras la victoria.

Sin embargo, el mediocampista de 22 años habría ignorado el saludo en más de una ocasión, sin responder de forma clara al gesto del estratega, lo que generó un momento incómodo que no pasó desapercibido.

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Cabe recordar que Cherki hasta el momento acumula pocos minutos en la cita planetaria, una situación que ha alimentado especulaciones sobre su nivel de satisfacción con su rol dentro del equipo.

Hasta ahora, ni el jugador ni el entrenador galo se han pronunciado sobre lo ocurrido.

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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