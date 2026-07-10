Mario Alberto Kempes liquida sin piedad a quienes hablan de ayudas a Argentina en el Mundial 2026: “Los perdedores siempre…”

El campeón del mundo en 1978 rompió el silencio ante las constantes acusaciones de supuesto favoritismo hacia la Albiceleste y dejó una respuesta que ya da de qué hablar.

La Selección Argentina continúa firme en su defensa del título y ya se instaló entre los ocho mejores del Mundial 2026 tras vencer en un polémico encuentro a la Selección de Egipto.

Sin embargo, más allá de su rendimiento dentro de la cancha, la Albiceleste ha debido convivir una vez más con los cuestionamientos de algunos sectores que apuntan a supuestos favoritismos arbitrales en el torneo.

Las críticas se intensificaron tras la falta cobrada a Lisandro Martínez desde el VAR que derivó en la anulación de un gol egipcio y el presunto penal cometido por Julián Álvarez sobre Mohamed Salah, unas jugadas que generó un intenso debate en redes sociales y programas deportivos de distintos países.

FOTO: Dan Mullan/Getty Images)

Mario Kempes se cansa de los detractores de Argentina

En ese escenario, uno de los que salió al paso de las acusaciones fue Mario Alberto Kempes. El campeón del mundo en 1978, histórico goleador de la Albiceleste y actual comentarista deportivo, defendió con fuerza al combinado sudamericano.

“Los perdedores siempre van a llorar. Y para pensar que te regalan un Mundial hay que ser muy, muy…”, afirmó en conversación con TyC Sports.

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Además, “El Matador” aseguró que ya no le afectan este tipo de cuestionamientos. “Después de todo lo que nos dijeron a nosotros en el 78′ yo ya estoy curado de espanto. Hoy hablaba con una radio de Colombia y me preguntaron si era verdad que a la Argentina le habían regalado el Mundial de Qatar y ahora le están regalando los partidos. ¿Qué podés decir? Que sigan hablando, no hay problema. Si respondés cada vez que te preguntan, te volvés loco”, sentenció.

Es así como Kempes dejó claro que, para él, las críticas forman parte del éxito de un equipo que sigue avanzando con paso firme en busca de un nuevo título mundial.

En resumen…

Mario Alberto Kempes salió en defensa de la Selección Argentina frente a las acusaciones de supuestas ayudas arbitrales en el Mundial 2026 y respondió con dureza a quienes cuestionan el camino de la Albiceleste hacia los cuartos de final.