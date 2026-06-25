Ecuador clasifica a la próxima ronda del Mundial 2026: así queda la tabla de los mejores terceros

La Selección de Ecuador le ganó a Alemania y se clasificó a la próxima ronda del Mundial.

Hace unos instantes se acaba de definir lo que es el Grupo D dentro del Mundial 2026, en donde Ecuador logró la gran hazaña y venció por 2-1 a Alemania, mientras que Costa de Marfil se impuso por 2-0 ante Curazao.

Con estos resultados, los dos clasificados a la próxima ronda del torneo son Alemania y Costa de Marfil, ambos equipos que terminaron con seis unidades en la fase de grupos.

Otro equipo que también confirmó su clasificación a la próxima ronda es Ecuador, la Selección de Sebastián Beccacece llegó a las cuatro unidades y con esto, clasifican como uno de los mejores terceros.

Si bien aún quedan equipos para definir quienes podrían formar parte de los clasificados como mejores terceros, ‘La Tri’ ya superó a Bosnia Herzegovina, Corea del Sur y Escocia y también dejaría atrás a cualquier clasificado del Grupo I, ya que Irak y Senegal tienen 0 puntos.

Ecuador se clasificó | Foto: Getty Images

REVISA LA TABLA DE LOS MEJORES TERCEROS EN EL MUNDIAL 2026