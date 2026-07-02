VIDEO | La imitación de Stefan Kramer a Sebastián Beccacece arrasa en Instagram: ya suma más de 800 mil reproducciones

El imitador y humorista chileno volvió a viralizarse en redes sociales en medio del Mundial 2026 con una nueva imitación que no pasó desapercibida.

En pleno Mundial 2026, Stefan Kramer ha estado marcando presencia en redes sociales con una serie de imitaciones de figuras del fútbol mundial, las que han generado gran viralización por su timing y estilo.

Durante la cita planetaria, el comediante ha publicado registros caracterizando a jugadores como Kylian Mbappé y Lionel Messi, además de técnicos de renombre como Marcelo Bielsa, consolidando su presencia en la conversación digital del evento.

Ahora, en medio de la eliminación de la Selección de Ecuador en los dieciseisavos de final a manos de México, el humorista volvió a tomar protagonismo con una nueva imitación.

La ironía y loss juegos de palabras de Beccaccece

Se trata de una caracterización de Sebastián Beccacece, quien recientemente dejó su cargo como director técnico de La Tri tras la dura eliminación del certamen.

En el video, Kramer juega con la ironía y los juegos de palabras, lanzando frases como: “Estamos haciendo este juego de palabras porque en la cancha no jugamos a nada”.

“Entiendo el malestar ecuatoriano, hoy el camarón ecuatoriano es más amargo, la línea del Ecuador está corrida, la banana está verde…”, agregó en otro momento del video.

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El nombre de Sebastián Beccacece suena para arribar a la Selección Chilena | FOTO: Kevin C. Cox/Getty Images

El registro rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, sumando miles de reproducciones y una ola de comentarios por parte de los cibernautas.

Revisa esta imitación de Kramer a Beccacece: