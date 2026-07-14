El blooper del Mundial 2026: TyC exhibe publicidad de Argentina quedando eliminada ante Inglaterra

Circula un video en Redes Sociales en donde en canal TyC pasó una publicidad de Argentina eliminada del Mundial 2026.

Argentina se juega la vida este miércoles ante Inglaterra en las semifinales del Mundial de Norteamérica 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará citarse en la gran final de la cita mundialista.

En el otro lado de la Cordillera de los Andes están ilusionados con poder meterse en el último partido de la Copa del Mundo y repetir lo hecho en 2022, donde Lionel Messi y compañía se quedaron con el título tras derrotar a Francia en la final mediante lanzamientos penales.

Eso sí, pareciera que en Argentina no está el mismo grado de confianza que para la última Copa del Mundo: el popular medio trasandino, TyC, exhibió una publicidad de una casa de apuesta en donde Argentina quedaba eliminado este miércoles.

Argentina busca su cuarto título. | Foto: Getty Images

Personificando la voz de Diego Maradona, en el spot publicitario lamentan la eliminación y hablar de levantar la cabeza hacia lo que viene adelante. El ‘error’ llegó rápidamente a los hinchas quienes reaccionaron de distintas formas en Redes Sociales.

¿Vaticinio o mufa? Lo cierto es que Argentina buscará una nueva final este miércoles en Atlanta, ciudad donde enfrentará a Inglaterra en un duelo que, para los trasandinos, es algo más que 90 minutos de fútbol.

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De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Lionel Scaloni buscará la final de Argentina frente a Inglaterra.

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Mundial 2026 tendrá la semifinal este miércoles en Atlanta.