La Albiceleste se impone ante los ingleses en un partido más que caliente que dejó una oleada de memes.

Argentina lo hizo otra vez. En una semifinal cargada de tensión ante Inglaterra, la Albiceleste logró un triunfo épico por 2-1, remontando en los minutos finales y metiéndose en la gran final del Mundial 2026.

El arranque fue cuesta arriba para los sudamericanos. Inglaterra golpeó primero con el tanto de Anthony Gordon a los 55’, aprovechando una desconcentración defensiva que silenció momentáneamente a los hinchas argentinos en el estadio.

Con el paso de los minutos, el equipo argentino empujó con más corazón que claridad. Inglaterra resistía, pero no lograba liquidarlo, dejando con vida a un rival que nunca se rinde en este tipo de escenarios.

La recompensa llegó sobre el cierre. A los 85’, Enzo Fernández apareció para poner el empate y desatar la ilusión. Y cuando todo parecía ir al alargue, emergió nuevamente la mística: Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2’, desatando la locura total.

Con este resultado, Argentina se mete en una nueva final del mundo, ratificando su carácter competitivo y esa capacidad inagotable de ganar partidos imposibles en los momentos más críticos.

Las redes explotaron: festín de memes tras la remontada

Como era de esperarse, el sufrido y emocionante triunfo argentino desató una ola de reacciones en redes sociales. Los internautas se hicieron un festín de memes, destacando la épica remontada, el golpe final de Lautaro y, por supuesto, la frustración inglesa tras tener el partido prácticamente controlado.

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La narrativa de “Argentina nunca muere” volvió a instalarse con fuerza en internet.

Los mejores memes tras Argentina vs. Inglaterra

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EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS! Vamos Argentina finalista contra España, los amo selección aunque a veces putee al Dibu, me hacen llorar como una nena pic.twitter.com/JbnMndXL9i — Belcrania 🇦🇷 (@belcrania) July 15, 2026