Luego del triunfo que clasificó a Argentina a la final del Mundial, los jugadores del vecino país mandaron un claro mensaje al combinado europeo.

Argentina volvió a escribir una página cargada de épica ante Inglaterra. En un duelo que ya venía caliente desde la previa, la Albiceleste se impuso por 2-1 con una remontada agónica, tal y como ha sido la tónica durante casi toda la fase de eliminación directa en esta Copa del Mundo.

El partido comenzó con tensión máxima, arrastrando todo el peso simbólico entre ambos países. En lo futbolístico, Inglaterra logró golpear primero con Anthony Gordon a los 55’, instalando la preocupación en el conjunto sudamericano, que veía cómo el rival manejaba los tiempos con claridad.

Pero la Albiceleste nunca bajó los brazos. Con empuje y convicción, fue inclinando la cancha en el tramo final, obligando a Inglaterra a retroceder cada vez más cerca de su arco

El premio llegó en los últimos minutos. A los 85’, Enzo Fernández apareció para poner el empate y cambiar el ánimo del encuentro. Y cuando todo parecía destinado al alargue, otra vez apareció la mística: Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el 90+2’, desatando la locura total en el estadio.

El pitazo final confirmó una nueva hazaña argentina, que se mete en la final del Mundial 2026 tras otro partido inolvidable, de esos que alimentan su leyenda.

El lienzo que encendió la polémica

Tras el final del partido, los jugadores argentinos desplegaron un lienzo con el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, desatando inmediatamente la polémica tanto dentro como fuera de la cancha. La imagen recorrió el mundo en segundos, reavivando un conflicto histórico que trasciende lo deportivo.

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Lo Celso en cuero sacando la bandera



LAS MALVINAS SON ARGENTINAS!!!



Estoy destruida pic.twitter.com/Z3nOLeEO4x — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) July 15, 2026

El gesto fue celebrado por hinchas argentinos en redes sociales, donde muchos lo interpretaron como una muestra de identidad y reivindicación. Sin embargo, también generó críticas desde bandos contrarios al vecino país, tal y como era de esperarse.

Más allá de las opiniones, lo cierto es que la escena se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, sumando un nuevo capítulo a la ya intensa rivalidad entre Argentina e Inglaterra dentro y fuera de la cancha.