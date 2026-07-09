El suizo de madre chilena, Ricardo Rodríguez, le deja un potente mensaje a Argentina en la previa del duelo en el Mundial.

Suiza se clasificó con angustia a los cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026, instancia a la cual llegó tras superar a Colombia en una definición por penales que tuvo a los hinchas mordiéndose las uñas.

Uno de los buenos valores que ha tenido el conjunto suizo en la Copa del Mundo es nada más ni nada menos que Ricardo Rodríguez, hijo de papá español y madre chilena que ahora anticipó el próximo compromiso frente a Argentina.

En conversación con D Sports, el ‘chileno’-suizo no desconoce la potencia que tiene el actual campeón del mundo: “Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador. Sabemos cómo juegan, pero no puedo decir nada más porque son un buen equipo”.

Suiza quiere dar el batacazo ante Argentina. | Foto: Getty Images

En el cierre de la entrevista, el periodista del citado medio le dice a Rodríguez que Argentina, además de ser un buen equipo, tiene a Lionel Messi dentro de sus filas: “Tienen al mejor, sí”, replicó el suizo.

Así las cosas, Suiza tendrá que jugar el mejor partido de su vida si quiere avanzar a las semifinales de la Copa del Mundo, ya que al frente tendrá al vigente campeón que no pretende detener su marcha para lograr su cuarto título mundial.

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A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

En síntesis

Suiza clasificó a cuartos de final tras eliminar a Colombia por definición a penales.

El futbolista Ricardo Rodríguez anticipó el próximo partido de su selección ante Argentina.

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