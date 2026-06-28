Luego de que Canadá se convirtiera en el primer clasificado a octavos de final, la IA define a los ganadores de todas las llaves.

La fase de grupos de la cita máxima de la FIFA bajó oficialmente su telón y el mapa del planeta fútbol quedó configurado en dos veredas radicalmente opuestas.

Con los 32 clasificados ya confirmados en sus respectivos casilleros, la Selección Argentina conoció el camino que deberá recorrer si quiere repetir la corona, sabiendo de forma matemática que solo podría enfrentar a España o Francia en una hipotética final.

Esto se debe a que los trasandinos y casi todos los sudamericanos —a excepción de Paraguay— quedaron del lado derecho del cuadro, dejando el sector izquierdo liguero para colosos como la Roja, los Blues, Países Bajos, Alemania y Portugal. Ante este panorama de dientes apretados, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que hiciera su predicción completa, simulando cada llave a matar o morir.

Según la IA Argentina pasa caminando la llave ante Cabo Verde.

El sector izquierdo: Alemania, Francia y España imponen sus términos

La simulación liguera de la IA arrancó arrojando duelos de alta intensidad en el bando europeo, donde los favoritos de la UEFA consiguieron sortear con relativo éxito sus primeros escollos en la fase de eliminación directa:

🇩🇪 Alemania vs. Paraguay: Los germanos imponen condiciones tácticas sobre la Albirroja, dominando el ritmo del juego para avanzar con un sólido 2-0 .

Los germanos imponen condiciones tácticas sobre la Albirroja, dominando el ritmo del juego para avanzar con un sólido . 🇫🇷 Francia vs. Suecia: Kylian Mbappé y compañía sacan a relucir toda su artillería pesada. Francia no perdona y avanza de ronda ganando 3-1 .

Kylian Mbappé y compañía sacan a relucir toda su artillería pesada. Francia no perdona y avanza de ronda ganando . 🇨🇦 Sudáfrica vs. Canadá: Un compromiso liguero de mucha dinámica en el césped. Canadá inclina la balanza a su favor en el segundo tiempo por 2-1 .

Un compromiso liguero de mucha dinámica en el césped. Canadá inclina la balanza a su favor en el segundo tiempo por . 🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos: Reedición de un clásico de los mundiales. Los africanos dan una batalla increíble, pero los neerlandeses se lo llevan 1-0 en el alargue .

Reedición de un clásico de los mundiales. Los africanos dan una batalla increíble, pero los neerlandeses se lo llevan . 🇵🇹 Portugal vs. Croacia: Choque de titanes en el Viejo Continente. Definiéndose por puros detalles, el bando de Cristiano Ronaldo pasa ganando 2-1 .

Choque de titanes en el Viejo Continente. Definiéndose por puros detalles, el bando de Cristiano Ronaldo pasa ganando . 🇪🇸 España vs. Austria: El tradicional juego de posesión asfixia por completo los circuitos de Austria. Victoria clara de la Roja por 2-0 .

El tradicional juego de posesión asfixia por completo los circuitos de Austria. Victoria clara de la Roja por . 🇺🇸 EE.UU. vs. Bosnia: Los norteamericanos hacen valer con fuerza la localía y la frescura física de sus figuras para meter un claro 3-1 .

Los norteamericanos hacen valer con fuerza la localía y la frescura física de sus figuras para meter un claro . 🇸🇳 Bélgica vs. Senegal: El cruce más físico y equiparado. Senegal da el gran golpe liguero, sorprende a los belgas en transición y avanza por 2-1.

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El sector derecho: Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina barren en sus llaves

Por la otra vereda del cuadro de la FIFA, las potencias de la Conmebol hicieron respetar su chapa de candidatos y firmaron una jornada liguera transitoria redonda, instalándose con autoridad en la siguiente etapa: