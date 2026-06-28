La fase de grupos de la cita máxima de la FIFA bajó oficialmente su telón y el mapa del planeta fútbol quedó configurado en dos veredas radicalmente opuestas.
Con los 32 clasificados ya confirmados en sus respectivos casilleros, la Selección Argentina conoció el camino que deberá recorrer si quiere repetir la corona, sabiendo de forma matemática que solo podría enfrentar a España o Francia en una hipotética final.
Esto se debe a que los trasandinos y casi todos los sudamericanos —a excepción de Paraguay— quedaron del lado derecho del cuadro, dejando el sector izquierdo liguero para colosos como la Roja, los Blues, Países Bajos, Alemania y Portugal. Ante este panorama de dientes apretados, Bolavip le pidió a la Inteligencia Artificial que hiciera su predicción completa, simulando cada llave a matar o morir.
Según la IA Argentina pasa caminando la llave ante Cabo Verde.
El sector izquierdo: Alemania, Francia y España imponen sus términos
La simulación liguera de la IA arrancó arrojando duelos de alta intensidad en el bando europeo, donde los favoritos de la UEFA consiguieron sortear con relativo éxito sus primeros escollos en la fase de eliminación directa:
- 🇩🇪 Alemania vs. Paraguay: Los germanos imponen condiciones tácticas sobre la Albirroja, dominando el ritmo del juego para avanzar con un sólido 2-0.
- 🇫🇷 Francia vs. Suecia: Kylian Mbappé y compañía sacan a relucir toda su artillería pesada. Francia no perdona y avanza de ronda ganando 3-1.
- 🇨🇦 Sudáfrica vs. Canadá: Un compromiso liguero de mucha dinámica en el césped. Canadá inclina la balanza a su favor en el segundo tiempo por 2-1.
- 🇳🇱 Países Bajos vs. Marruecos: Reedición de un clásico de los mundiales. Los africanos dan una batalla increíble, pero los neerlandeses se lo llevan 1-0 en el alargue.
- 🇵🇹 Portugal vs. Croacia: Choque de titanes en el Viejo Continente. Definiéndose por puros detalles, el bando de Cristiano Ronaldo pasa ganando 2-1.
- 🇪🇸 España vs. Austria: El tradicional juego de posesión asfixia por completo los circuitos de Austria. Victoria clara de la Roja por 2-0.
- 🇺🇸 EE.UU. vs. Bosnia: Los norteamericanos hacen valer con fuerza la localía y la frescura física de sus figuras para meter un claro 3-1.
- 🇸🇳 Bélgica vs. Senegal: El cruce más físico y equiparado. Senegal da el gran golpe liguero, sorprende a los belgas en transición y avanza por 2-1.
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El sector derecho: Brasil, Ecuador, Colombia y Argentina barren en sus llaves
Por la otra vereda del cuadro de la FIFA, las potencias de la Conmebol hicieron respetar su chapa de candidatos y firmaron una jornada liguera transitoria redonda, instalándose con autoridad en la siguiente etapa:
- 🇧🇷 Brasil vs. Japón: Los asiáticos complican el panorama liguero con su habitual disciplina y velocidad, pero el peso individual del Scratch se impone por 2-1.
- 🇨🇮 C. de Marfil vs. Noruega: Erling Haaland batalla con el alma en la delantera, pero el bloque de Costa de Marfil es más equilibrado y pasa por 1-0.
- 🇪🇨 México vs. Ecuador: Un clásico americano de alta tensión y muy caliente. La Tri, apelando a su potencia física, lo define en el tramo final: 2-1.
- 🏴 Inglaterra vs. RD Congo: Los británicos manejan los hilos del partido de principio a fin, borrando al rival de la cancha con una goleada de 3-0.
- 🇦🇷 Argentina vs. Cabo Verde: La Scaloneta impone sus galones liguero desde el vestuario. Compromiso sumamente tranquilo y victoria por 3-0.
- 🇦🇺 Australia vs. Egipto: Mohamed Salah intenta cargar con su bando, pero Australia se queda con la llave por 1-0 de pelota parada en un duelo defensivo.
- 🇨🇭 Suiza vs. Argelia: Los helvéticos, siempre ordenados de memoria y sumamente difíciles de batir, se imponen en el marcador por la mínima: 1-0.
- 🇨🇴 Colombia vs. Ghana: El extraordinario momento liguero de Luis Díaz y el rendimiento colectivo de la Tricolor pesan más. Victoria cafetera por 2-0.