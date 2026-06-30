El DT de Francia venía de perder a su madre días atrás, razón por la que sus dirigidos lo sorprendieron con un emotivo gesto.

La Selección de Francia no solo celebró una contundente victoria por 3-0 ante Suecia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sino que también protagonizó uno de los momentos más conmovedores del torneo.

El equipo dirigido por Didier Deschamps convirtió cada gol en un gesto de apoyo hacia su entrenador. De hecho, en todos los tantos los jugadores se fundieron en abrazos junto a su estratega, debido a la reciente muerte de su madre.

El técnico francés viajó de hecho a Europa para asistir al funeral, perdiéndose el compromiso anterior ante Noruega. Sin embargo, regresó para liderar al equipo en este crucial encuentro, donde sus dirigidos le brindaron algo más que un triunfo.

Un triunfo dedicado a su entrenador

Cada una de las anotaciones de Francia tuvo una dedicatoria especial. Tras los goles, los jugadores corrieron directamente hacia el banco para abrazar a Deschamps, en una imagen cargada de simbolismo y unidad. El gesto rápidamente se viralizó, generando reacciones en redes sociales por la cercanía del plantel con su entrenador.

Didier Deschamps se roba las miradas tras el fallecimiento de su madre. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)

“Estoy aquí. Estoy bien, y es bueno estar ocupado”, declaró Deschamps tras el encuentro, evidenciando su fortaleza en medio del dolor. El estratega también reconoció lo complejo del momento: “Para mí fue muy difícil”, confesó.

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Francia sigue firme en busca del título

Más allá de lo emocional, el rendimiento deportivo de Francia también ilusiona a todo el pueblo galo. El equipo logró ganar sus tres partidos de la fase de grupos, algo que no conseguía desde 1998, y ahora se instala con autoridad en la siguiente ronda.

Con títulos en 1998 y 2018, “Les Bleus” sueñan con levantar su tercera Copa del Mundo. Pero más allá de los resultados, esta victoria tuvo un sabor más que especial para el DT.