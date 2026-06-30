Esta jornada, Haaland y Mbappé estuvieron finos de cara al arco. ¿Será que Messi sigue sacándoles ventaja?

La tabla de goleadores del Mundial 2026 está más encendida que nunca y tiene como protagonistas a tres nombres que dominan la escena mundial: Erling Haaland, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Este último capítulo dejó nuevos movimientos. Haaland marcó en el triunfo 2-1 ante Costa de Marfil y alcanzó los 5 goles, manteniéndose a tiro de la cima. El noruego ha sido una máquina de definir y confirma por qué llegó a la cita planetaria como uno de los grandes favoritos.

Erling Haaland sigue encendido en el Mundial 2026.

Por su parte, Mbappé brilló con un doblete en la victoria de Francia sobre Suecia por 3 a 0, lo que le permitió llegar a 6 tantos e igualar la línea de Messi. El delantero francés atraviesa un momento espectacular, siendo determinante en cada partido y cargando con el peso ofensivo de los galos.

Kylian Mbappé no para de anotar en esta copa del Mundo.

En tanto, Lionel Messi también suma 6 goles, sosteniendo su vigencia en la élite mundial. El argentino, siempre decisivo, sigue marcando diferencias en momentos clave y no da ventajas en esta carrera que promete definirse en las últimas instancias del torneo.

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Además de goleador, Messi ha marcado una enorme cantidad de records en este mundial (Photo by Francois Nel/Getty Images)

Así, la pelea queda completamente abierta: Mbappé y Messi comparten la cima con 6, mientras Haaland acecha con 5, en una competencia que ya asomaba como una de las más atractivas incluso antes del inicio de la copa del mundo.

Con el Mundial entrando en su fase más intensa, todo indica que la lucha entre estos tres monstruos del fútbol se mantendrá hasta el final, elevando aún más el nivel de una cita planetaria que ya pinta para inolvidable.

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Así queda la tabla de goleadores del Mundial 2026

6 goles:

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

5 goles:

Erling Haaland (Noruega)

4 goles:

Ousmane Dembélé (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

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3 goles:

Brian Brobbey (Países Bajos)

Matheus Cunha (Brasil)

Jonathan David (Canadá)

Harry Kane (Inglaterra)

Johan Manzambi (Suiza)

Ismael Saibari (Marruecos)

2 goles: