El increíble récord que consiguió Erling Haaland en el Mundial tras su gol ante Costa de Marfil

El goleador Erling Haaland obtuvo un importante logro tras su anotación ante Costa de Marfil.

En esta jornada, Noruega consiguió sus boletos a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil en los 16vos de final con goles de Antonio Musa y Erling Haaland.

Dentro de lo que fue este histórico triunfo para la Selección de Noruega, que se metió en los octavos de final y ahora se enfrentará a Brasil, un importante logro fue el que consiguió su goledor, Erling Haaland en esta Copa del Mundial.

El goleador del Manchester City con su gol en esta jornada ante Costa de Marfil se transformó en el ÚNICO jugador en la historia en los últimos 72 años en marcar goles en tres duelos consecutivos dentro del Mundial.

Haaland anotó en su estreno ante Irak un doblete, luego repitió la dosis ante Senegal y ahora, ante Costa de Marfil, anotó el gol de la clasificación para su país.

Haaland y un record increíble | Foto: Getty Images

Ahora el goleador de la Selección de Noruega va a querer seguir batiendo récords, en la que ahora disputará un histórico encuentro para su país ante Brasil por los octavos de final.

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Erling Haaland lleva unos números descomunales con la Selección de Noruega, en la que en 53 partidos, ya lleva anotados 60 goles, cifra que sin duda seguirá alimentando con más anotaciones en su carrera.

En Síntesis

El delantero Erling Haaland anotó en el triunfo de Noruega ante Costa de Marfil.

anotó en el triunfo de Noruega ante Costa de Marfil. La Selección de Noruega clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1.

clasificó a octavos de final tras vencer por 2-1. El futbolista Erling Haaland sumó 60 goles en 53 partidos con su selección.

🚨🇳🇴 The first player in 72 years to score in his first 3 starts at the World Cup.



Erling Haaland. pic.twitter.com/nR7LHiP2wt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026