Noruega clasifica a los octavos de final del Mundial 2026: este será su rival tras vencer a Costa de Marfil

La Selección de Noruega avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y ya tiene rival.

Hace unos instantes se puso punto final a lo que era el quinto encuentro dentro de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en donde la Selección de Noruega se enfrentaba a Costa de Marfil en Arlington.

En lo que fue un partido intenso, el equipo europeo consiguió un agónico triunfo y logró avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo tras vencer por 2-1 a Costa de Marfil.

Con este resultado, la Selección de Noruega logró su boleto a lo que son los octavos de final de la Copa del Mundo, en la que ya tiene a su próximo rival confirmado.

¿Su próximo rival? será la poderosa Selección de Brasil, quien dejó en el camino a Japón en un intenso partido, en el que se impuso por 2-1.

Haaland ya conoce a su rival con Noruega | Foto: Getty Images

¿Cuál será el rival de Noruega en los octavos de final del Mundial?

El rival de la Selección de Noruega en los octavos de final del Mundial 2026 será la Selección de Brasil, quien venció por 2-1 a Japón.

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¿Cuándo disputará su partido por los octavos de final del Mundial?

El duelo entre Brasil y Noruega se disputará el domingo 5 de julio a partir de las 16:00 horas en el MetLife Stadium.