Desde España dedicaron una extensa columna a las excentricidades del "Loco".

En medio de un Mundial donde todos posan y sonríen, Marcelo Bielsa volvió a romper el molde. Tal como describe ABC de España, el técnico argentino aparece en la foto oficial “mirando al suelo, con las manos en los bolsillos”, negándose incluso a seguir las indicaciones de los fotógrafos.

La escena no es casual. Bielsa respondió fiel a su estilo: “No soy un modelo… no tenemos obligación de actuar como modelos”, dejando claro su desprecio por las formas y protocolos del espectáculo.

Un personaje que trasciende lo futbolístico

Según destaca el citado medio, esta actitud lo ha convertido en “héroe social por antonomasia” del torneo, una figura que muchos interpretan como símbolo contra el fútbol moderno y su lógica comercial.

La foto más comentada de Marcelo Bielsa durante el Mundial 2026.

Incluso sin confirmación real, su imagen ha sido utilizada en redes como bandera de críticas al negocio del fútbol, alimentando una narrativa que lo posiciona como un outsider dentro del sistema.

Pero la “locura” de Bielsa no es nueva. Él mismo se ha definido con crudeza: “tóxico, tímido, obsesivo y mecanizado”, agregando una frase demoledora que recoge el medio español: “Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo”.

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Excentricidades que construyen el mito

La columna repasa varios episodios que explican su leyenda. Desde ruedas de prensa eternas —como una de casi dos horas tras perder 5-1— hasta contrastes absolutos, como responder seis preguntas en apenas 36 segundos con monosílabos.

También aparece su imagen icónica durante los partidos: sentado en una nevera portátil, rechazando el banquillo por problemas físicos, una postal que ya es parte de su identidad.

Su historial suma capítulos aún más llamativos. ABC recuerda que en el Athletic Club llegó a admitir: “Me autodenuncio por haberlo agarrado del pecho”, tras agredir a un encargado de obras.

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A eso se suma su nivel de obsesión, que lo llevó incluso a instalar una cama en el centro de entrenamiento para no abandonar el trabajo cuando dirigía al Leeds United.

En este Mundial 2026, Bielsa vuelve a estar en el centro, no solo por resultados, sino por su personalidad. Porque, como deja entrever ABC, más que un entrenador, es un personaje irrepetible, donde la genialidad y la excentricidad conviven sin filtros.