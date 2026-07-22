Ronaldo destroza a Argentina tras la final del Mundial 2026 y sorprende con su candidato al Balón de Oro: “Es el número uno”

La leyenda del fútbol mundial entregó su mirada sobre el duelo entre España y Argentina, además de referirse a uno de los grandes premios individuales del año.

La final del Mundial 2026 entre la Selección de España y la Selección Argentina continúa dejando repercusiones luego de una definición que quedó marcada por la consagración de los de Luis de la Fuente.

La Roja logró imponer sus condiciones de principio a fin, mostrando una propuesta basada en la posesión, la presión y el control del juego ante una Albiceleste que no pudo encontrar respuestas para cambiar el desarrollo del encuentro.

El trámite del encuentro abrió una serie de análisis entre distintas figuras del fútbol mundial, quienes comenzaron a debatir sobre el peso que tuvo el funcionamiento colectivo en una final de estas características.

El análisis de Ronaldo Nazario

Uno de los que entregó su visión fue Ronaldo Nazario, histórico delantero brasileño, quien a través de su cuenta de TikTok destacó el desempeño del nuevo campeón del mundo y dejó duras palabras sobre el nivel mostrado por la selección comandada por Lionel Messi.

“Fue un día histórico, tanto en lo deportivo, porque España dominó de principio a fin, como yo esperaba. A España no le salieron los goles y no ganó por la distancia que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido”, remarcó el ex Real Madrid.

Ronaldo Nazario fue categórico tras la final del certamen planetario | FOTO: Carl Recine/Getty Images

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Luego, el brasileño fue más allá y calificó con dureza la diferencia que observó entre ambas selecciones: “Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no los pudieron igualar. Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial”.

El candidato de Ronaldo a ganar el Balón de Oro

Finalmente, R9 también entregó su candidato para quedarse con el Balón de Oro y puso nuevamente a Rodri como el principal favorito: “Es el candidato número uno a ganar el Balón de Oro. Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar”.