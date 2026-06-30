El nuevo regalo a Lionel Messi en el Mundial 2026: Presidente de Cabo Verde sorprende al 10 de Argentina

Antes del cruce entre Argentina y Cabo Verde, un inesperado gesto comenzó a dar que hablar en pleno Mundial 2026.

La Selección Argentina ya comienza a enfocarse el partido ante la Selección de Cabo Verde por los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, donde buscará seguir avanzando y mantener intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

El combinado dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia como uno de las escuadras que sigue concentrando gran atención en la cita planetaria, mientras que muchas de las miradas siguen puestas en Lionel Messi.

El argentino continúa con su legado y ya lleva 19 festejos en 29 partidos mundialistas, consolidándose como el máximo goleador en la historia del certamen.

Lionel Messi celebrando su gol ante Jordania | FOTO: David Ramos/Getty Images

Cabo Verde le regalará una camiseta personalizada a Lionel Messi

Y justamente en la antesala de este compromiso, el capitán argentino volvió a convertirse en protagonista, aunque esta vez por una situación que fue mucho más allá de lo futbolístico.

¿Qué pasó? El Presidente de Cabo Verde, José María Neves, sorprendió al anunciar un especial homenaje para el astro argentino antes del encuentro: le entregará a una camiseta oficial personalizada con el número 10 y su apellido.

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“Le ofreceremos los colores de nuestra selección, con su número y su nombre, para homenajearlo como uno de los mejores futbolistas del mundo”, señaló.

Además, Neves explicó que el obsequio será coordinado junto a la delegación del combinado africano para que llegue directamente a manos de él. “Es un ídolo muy respetado en Cabo Verde, representa la excelencia y lo mejor del fútbol mundial”, agregó.

De esta manera, el actual futbolista del Inter Miami de la MLS volverá a recibir una especial muestra de cariño en medio de un Mundial donde su figura continúa generando admiración alrededor del planeta.

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En resumen…