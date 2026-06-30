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Mundial 2026

¡Confirmado! Estos son los partidos que transmitirá Chilevisión en los 16avos de final del Mundial 2026

La señal de televisión abierta ya definió su parrilla de encuentros para esta fase del Mundial 2026, con varios partidos de alto impacto.

Estos son los partidos que transmitirá Chilevisión en los 16avos de final
© Getty ImagesEstos son los partidos que transmitirá Chilevisión en los 16avos de final

El Mundial 2026 ya entró de lleno en la fase de eliminación directa, con los primeros partidos de dieciseisavos de final disputados y otros cruces aún por jugarse en una ronda que ha elevado la intensidad del torneo.

Con selecciones de primer nivel todavía en competencia, la programación televisiva toma un rol clave para los fanáticos del deporte rey.

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En Chile, la transmisión de la cita planetaria está repartida entre distintas señales, siendo Chilevisión el único canal de TV abierta que tiene cobertura del campeonato, con partidos en horario estelar y presencia durante las distintas jornadas.

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En ese contexto, la estación ya definió su parrilla de encuentros para esta ronda, con cruces de alto impacto que se tomarán la pantalla en los próximos días.

La programación de Chilevisión para los dieciseisavos de final:

Martes 30 de junio
Francia vs. Suecia – 16:00 horas
México vs. Ecuador – 20:00 horas

Miércoles 1 de julio
Bélgica vs. Senegal – 15:00 horas

Jueves 2 de julio
España vs. Austria – 14:00 horas
Portugal vs. Croacia – al término del partido anterior

Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde – 17:00 horas
Colombia vs. Ghana – 20:00 horas

Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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