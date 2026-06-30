¡Confirmado! Estos son los partidos que transmitirá Chilevisión en los 16avos de final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya entró de lleno en la fase de eliminación directa, con los primeros partidos de dieciseisavos de final disputados y otros cruces aún por jugarse en una ronda que ha elevado la intensidad del torneo.
Con selecciones de primer nivel todavía en competencia, la programación televisiva toma un rol clave para los fanáticos del deporte rey.
En Chile, la transmisión de la cita planetaria está repartida entre distintas señales, siendo Chilevisión el único canal de TV abierta que tiene cobertura del campeonato, con partidos en horario estelar y presencia durante las distintas jornadas.
¿Cómo se definen los partidos de 16° del Mundial 2026 si hay empate en los 90 minutos reglamentarios?
En ese contexto, la estación ya definió su parrilla de encuentros para esta ronda, con cruces de alto impacto que se tomarán la pantalla en los próximos días.
La programación de Chilevisión para los dieciseisavos de final:
Martes 30 de junio
Francia vs. Suecia – 16:00 horas
México vs. Ecuador – 20:00 horas
Miércoles 1 de julio
Bélgica vs. Senegal – 15:00 horas
Jueves 2 de julio
España vs. Austria – 14:00 horas
Portugal vs. Croacia – al término del partido anterior
Viernes 3 de julio
Argentina vs. Cabo Verde – 17:00 horas
Colombia vs. Ghana – 20:00 horas