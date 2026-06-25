Los tres partidos del Mundial 2026 este jueves 25 de junio que van por TV abierta gracias a Chilevisión

La jornada de día jueves presenta seis partidos en el Mundial 2026, pero sólo tres de ellos serán transmitidos por TV abierta.

La acción del Mundial de Norteamérica 2026 no se detiene y este jueves 25 de junio habrá seis compromisos, donde quedarán sellados los grupos D, E y F con sudamericanos jugándose la vida para clasificar a los dieciseisavos de final.

Lamentablemente y debido a la simultaneidad, no todos los encuentros serán transmitidos por TV abierta y Chilevisión llevará uno de cada franja a los hogares para que los hinchas no se pierdan de la pasión del Mundial.

El primero en ser transmitido será a las 4 de la tarde cuando Ecuador tenga que sacar las garras para buscar un triunfo ante Alemania que los clasifique -o acerque- a la siguiente ronda de la cita mundialista.

Paraguay se quiere meter en la próxima ronda del Mundial. | Foto: Getty Images

En el turno de las 19:00 PM, Chilevisión nuevamente ‘se pone la 10’ y llevará el partido entre Países Bajos y Túnez, donde los europeos buscan confirmar el primer lugar del grupo que además comparten con Japón y Suecia.

Por último, a las 10 de la noche, Paraguay saltará a la cancha para enfrentar a Australia con la obligación de sumar tres puntos que lo dejen instalado en los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

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Así las cosas, se viene una jornada cargada de fútbol y en donde Chilevisión transmitirá EN VIVO por TV abierta tres compromisos que prometen sacar chispas y que darán de qué hablar durante este Mundial.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

En síntesis

Chilevisión transmitirá el partido entre Ecuador y Alemania a las 16:00 horas.

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El duelo entre Países Bajos y Túnez será emitido a las 19:00 horas.