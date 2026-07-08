El Diego ya veía que un Mundial organizado por los Estados Unidos traería grandes cambios al fútbol... vaya que acertó.

El paso del tiempo suele revalorizar ciertas frases, pero pocas con tanta fuerza como una de Diego Maradona en 2018.

En plena discusión sobre la evolución del fútbol, el ídolo argentino lanzó una predicción que en su momento sonó exagerada, pero que hoy, con el Mundial 2026 en marcha en Estados Unidos, México y Canadá, cobra total sentido.

“Los americanos querrán cuatro tiempos para la publicidad”, disparó el “10”, dejando entrever su preocupación por la creciente influencia del espectáculo y el negocio en el fútbol. Una frase que muchos tomaron con humor, pero que reflejaba una mirada crítica sobre el rumbo del deporte.

“Los americanos quisieron hacer 4 tiempos de 25' por la publicidad, teníamos que jugar 100'”.



En el 2018 Maradona, charlando con Víctor Hugo, resumió el Mundial a la perfección. pic.twitter.com/PmICBe3aCr — Leonel Juliano (@LeonelJuliano_) July 6, 2026

Con el actual formato del torneo, los extensos tiempos de adición, las pausas y la fuerte presencia comercial en las transmisiones, la sensación es que la lógica del entretenimiento ha ganado cada vez más espacio dentro del juego. Sin necesidad de que existan literalmente cuatro tiempos, la esencia del comentario de Maradona parece haberse cumplido con las ya criticadas pausas de hidratación.

Así, una vez más, el legado del astro trasciende la cancha. Porque además de su talento irrepetible, Maradona también supo leer hacia dónde se dirigía el fútbol moderno, anticipando debates que hoy están más vigentes que nunca.