En Brasil se ponen del lado de Inglaterra y buscan “mufar” a Argentina antes de la semifinal: lluvia de memes

Los hinchas brasileños ya tomaron partido antes del duelo entre la Albiceleste y los "Tres Leones" y en redes sociales comenzaron una particular campaña para intentar evitar que Argentina llegue a la final.

La rivalidad entre Argentina y algunos países sudamericanos vuelve a aparecer en escena durante la recta final del Mundial 2026, torneo que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se preparan para disputar la segunda final ante la Selección de Inglaterra, en un duelo cargado de historia, emociones y antecedentes inolvidables.

Sin embargo, mientras Lionel Messi y compañía intentan mantener la concentración para uno de los partidos más importantes del torneo, en Brasil algunos hinchas ya tomaron postura y eligieron a su favorito, pues como suele ocurrir en cada gran competencia, la rivalidad entre argentinos y brasileños vuelve a trasladarse al mundo de las redes sociales.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

Ni Brasil quiere a Argentina en la final

En esta ocasión, varios simpatizantes de la Canarinha comenzaron a apoyar públicamente a los “Tres Leones” e intentaron “mufar” a la Albiceleste antes del trascendental encuentro por un lugar en la final del Mundial 2026.

Una de las cuentas que más repercusión generó fue CazéTV, que publicó una serie de mensajes cargados de humor y provocación contra los trasandinos. En sus posteos, incluso llegaron a bromear con la idea de que Inglaterra era “sudamericana” para justificar su apoyo.

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Uno de los memes compartidos mostraba a Jude Bellingham utilizando la camiseta de Brasil, acompañado del mensaje: “Brasil es Inglaterra”, una clara referencia a la intención de algunos hinchas brasileños de ver eliminada a la Albiceleste.

Más allá del ruido externo y de las bromas que aparecen en redes sociales, Argentina buscará enfocarse únicamente en lo deportivo. La Albiceleste tendrá una nueva oportunidad de demostrar su jerarquía en una instancia decisiva y responder dentro de la cancha.

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Los memes en Brasil sobre Argentina:

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