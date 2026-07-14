Lamine Yamal queda a un partido de cumplir su gran sueño en el Mundial 2026: “Quiero cambiar la camiseta con…”

El joven crack español reveló cuál es la final que sueña disputar y confesó con qué futbolista espera intercambiar camiseta si ese escenario se hace realidad.

El Mundial 2026 ya conoce a su primer finalista. La Selección de España selló su clasificación al partido decisivo luego de imponerse por 2 a 0 sobre Francia en una intensa semifinal, por lo que ahora espera al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra para conocer a su rival.

Con la Roja instalada en la final, comenzó a tomar fuerza una declaración que Lamine Yamal realizó antes de la definición del torneo.

La confesión de Lamine Yamal que ilusiona a Argentina

Hace algunos días, el joven delantero del FC Barcelona fue consultado sobre cuál sería la final soñada para él y no dudó en mencionar a la Albiceleste como el rival que más le gustaría enfrentar.

Además de elegir a Argentina para disputar el título, el atacante español confesó que tiene un gran deseo relacionado con Lionel Messi, una de las máximas figuras en la historia del fútbol y a quien considera un referente.

“¿A quién le pediría la camiseta? A Messi”, confesó, dejando en evidencia la admiración que siente por el astro argentino.

LAMINE YAMAL:

¿A quién le pedirías la camiseta?

– A MESSI



¿Final soñada?

-ESPAÑA VS ARGENTINA pic.twitter.com/Zh6zu0W6Vf — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 10, 2026

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Ahora, ese deseo está mucho más cerca de hacerse realidad. Con España ya clasificada al partido por el título, solo resta conocer si se logra concretar una final que ilusiona tanto a los fanáticos como al propio Yamal.