Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto al estilo de Bolavip.

En el marco de la primera jornada de la fase de grupos, la Selección de Alemania hará su debut oficial en el Mundial 2026 enfrentando a la modesta pero entonada escuadra de Curazao

El combinado germano salta al terreno de juego con la presión absoluta de dejar en el olvido los fantasmas de las últimas citas planetarias y demostrar desde el primer minuto por qué porta cuatro estrellas en su escudo. Alemania, con una plantilla plagada de estrellas de la élite europea, asoma como la gran favorita para quedarse con los tres puntos y adueñarse del liderato de su zona mediante una sólida exhibición futbolística.

Por su parte, Curazao llega a este compromiso viviendo un auténtico cuento de hadas. La escuadra caribeña, considerada sobre el papel como una de las cenicientas del torneo, se metió de forma histórica en el Mundial de Norteamérica y no tiene absolutamente nada que perder. Los isleños apuestan a la solidez defensiva, la velocidad de sus transiciones y, por sobre todo, a la tremenda presión psicológica que recae sobre las espaldas de los teutones para intentar arañar un resultado épico.

Horario y Transmisión: ¿Dónde ver el debut teutón?

Para que no te pierdas ningún detalle de este electrizante choque de realidades opuestas, te dejamos las coordenadas completas de la transmisión para el territorio nacional: