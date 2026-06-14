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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Alemania vs Curazao sigue el minuto a minuto del debut teutón en el Mundial

En el marco de la primera jornada de la fase de grupos, la Selección de Alemania hará su debut oficial en el Mundial 2026 enfrentando a la modesta pero entonada escuadra de Curazao

¡Alineación titular de Alemania!

Julian Nagelsmann eligió el siguiente equipo titular para jugar ante Curazao en el Estadio Houston: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlović, Felix Nmecha, Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz y Kai Havertz.

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¡Alineación titular de Curazao!

Dick Advocaat preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a Alemania en el debut del Mundial 2026: Eloy Room; Sherel Floranus, Armando Obispo, Juriën Gaari, Deveron Fonville, Tahith Chong; Riechedly Bazoer, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna, Livano Comenencia y Jürgen Locadia.

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¡Dónde ver el partido entre Alemania vs. Curazao!

  • Estados Unidos | FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
  • Argentina | Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Brasil | CazéTV
  • Bolivia | Entel TV y Tigo Sports
  • Chile | Chilevisión, DirecTV, DGO y Paramount+
  • Colombia | DirecTV, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
  • Ecuador | DirecTV, DGO y Paramount+
  • México | ViX
  • Paraguay | GEN y Trece
  • Perú | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Uruguay | DirecTV, DGO y Paramount+
  • Venezuela | DirecTV, DGO y Televen+
  • España | DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV

¡Bienvenidos a la cobertura del duelo entre Alemania vs. Curazao!

Alemania y Curazao se enfrentan el día de hoy en el Estadio Houston por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto al estilo de Bolavip.

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Alemania debuta en el Mundial 2026.
© Getty ImagesAlemania debuta en el Mundial 2026.

El combinado germano salta al terreno de juego con la presión absoluta de dejar en el olvido los fantasmas de las últimas citas planetarias y demostrar desde el primer minuto por qué porta cuatro estrellas en su escudo. Alemania, con una plantilla plagada de estrellas de la élite europea, asoma como la gran favorita para quedarse con los tres puntos y adueñarse del liderato de su zona mediante una sólida exhibición futbolística.

Por su parte, Curazao llega a este compromiso viviendo un auténtico cuento de hadas. La escuadra caribeña, considerada sobre el papel como una de las cenicientas del torneo, se metió de forma histórica en el Mundial de Norteamérica y no tiene absolutamente nada que perder. Los isleños apuestan a la solidez defensiva, la velocidad de sus transiciones y, por sobre todo, a la tremenda presión psicológica que recae sobre las espaldas de los teutones para intentar arañar un resultado épico.

Horario y Transmisión: ¿Dónde ver el debut teutón?

Para que no te pierdas ningún detalle de este electrizante choque de realidades opuestas, te dejamos las coordenadas completas de la transmisión para el territorio nacional:

  • ⏰ Horario para Chile: El compromiso arrancará este domingo 14 de junio, a partir de las 15:00 horas.
  • 📺 Transmisión en TV: El partido se podrá sintonizar en vivo a través de la señal de DSports.
  • 📱 Transmisión online: Para seguir el duelo de forma digital y por streaming, estará disponible la plataforma DGo.
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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