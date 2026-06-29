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EN VIVO | Alemania vs Paraguay: Sigue el minuto a minuto GRATIS del partido

La selección que dirige Gustavo Alfaro amenaza a la Alemania que viene de perder increíblemente con Ecuador.

Paraguay amenaza a Alemania y sueña con avanzar a octavos de final.
© Getty ImagesParaguay amenaza a Alemania y sueña con avanzar a octavos de final.

El combinado alemán se planta en esta ronda de eliminación directa con la chapa de candidato, pero cargando una mochila de desconfianza de última hora que querrá sacudirse de encima de forma inmediata. Los germanos iniciaron el certamen de muy buena manera al vencer en fila a Curazao y Costa de Marfil, compromisos que les permitieron sellar con anticipación el primer puesto de su zona.

Sin embargo, el bando dirigido por Julian Nagelsmann sufrió un cortocircuito en el cierre de la fase grupal. La sorpresiva derrota sufrida ante Ecuador sembró una luz de alerta en el búnker de la UEFA, exponiendo licencias en la retaguardia de las cuales se querrá aprovechar la Albirroja en este cruce nuclear de los 32 mejores.

La pizarra de Alfaro: En busca de la mística de las Eliminatorias

Por la vereda opuesta aparece una escuadra guaraní que ha transitado por un camino sumamente espinoso en territorio norteamericano. Paraguay no ha logrado mostrar en el certamen mundialista la cara colectiva que generó tan positivas sensaciones en las Eliminatorias Sudamericanas. El Scratch o los elencos de la Concacaf los pusieron a sufrir: fueron goleados de entrada por Estados Unidos, sufrieron más de la cuenta para vencer a Turquía y arañaron un agónico empate frente a Australia para avanzar con lo justo como uno de los mejores terceros.

A pesar de clasificar por la ventana de emergencia, el factor anímico juega a favor de los sudamericanos. De la mano de la estrategia y el orden táctico de Gustavo Alfaro, Paraguay va con el bando encendido por el golpe a la cátedra ante Alemania, apelando a la concentración absoluta y a la efectividad para dejar de rodillas a una de las potencias del planeta. ¡Promesa de dientes apretados en el césped!

La alineación de Paraguay

Gustavo Alfaro va por la sorpresa contra Alemania con estos jugadores:

Formación de Alemania

Esta es la alineación elegida por Julian Nagelsmann contra Paraguay:

¿Cómo llega Paraguay?

Pese a las expectativas creadas, Paraguay fue goleado en su debut por Estados Unidos. Un triunfo ante Turquía y un empate contra Australia les dieron el paso de ronda como uno de los mejores terceros. La imagen no ha sido positiva, pero Gustavo Alfaro sabe darle un extra a sus equipos en este tipo de duelos. No hay que descartar la sorpresa.

¿Cómo llega Alemania?

Desde Brasil 2014 que Alemania no superaba la fase de grupos. Sin embargo, la derrota ante Ecuador los mostró frágiles. Está bien, ya tenían sellada la clasificación y el primer puesto, pero Paraguay tomó apuntes de lo sucedido.

¡Partidazo en Boston!

Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión MINUTO a MINUTO. Esta vez se enfrentan Alemania vs Paraguay por los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026. El escenario de este encuentro será el Gillette Stadium, en Boston.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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