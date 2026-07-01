¡Hola queridos amigos de Redgol! Nos reencontramos para un duelo estelar por los 16avos del Mundial. Esta tarde seguiremos el minuto a minuto de Senegal vs Bélgica. No te lo pierdas

El elenco europeo dirigido por Rudi García solo sumó cinco unidades y se quedó como líder del grupo G. Bélgica venció a Nueva Zelanda de Tim Payne, y consiguió empates ante Egipto y Qatar. Con el retorno de Jeremy Doku, se espera un ataque estelar con el jugador del Manchester City liderando por la banda izquierda.

Por su parte el cuadro comandado por Sadio Mané y dirigido por Pape Thiaw terminó como tercero en el grupo I, tras Francia y Noruega. Elencos que ya están en octavos de final del Mundial. Por lo mismo, Senegal buscará repetir la racha este miércoles en el Estadio de Seatle.

El elenco europeo sueña con realizar su mejor Mundial en toda su historia. Hasta el momento la mejor presentación fue en 2018, competición donde terminaron terceros. Por su parte, Senegal realizó su más destacada presentación en 2002. En Corea-Japón tuvo su primer Mundial y llegó hasta cuartos de final.

En Redgol nos conseguimos el once estelar que presenta Bélgica está tarde para medirse ante Senegal. Los elegidos son: Courtois; Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper; Vanaken, De Bruyne, Tielemans; Trossard, De Ketelaere y Doku. En la banca espera por su oportunidad Lukaku.

¡SENEGAL LO EMPIEZA A LIQUIDAR! Enorme recuperación y asistencia de Camara, para la definición de Ismaïla Sarr, del Crystal Palace, para el 2-0 sobre Irak.

Entre los destacados asoma Ismaila Sarr, que marcó doblete en la goleada ante Irak por 5-1 y que permitió asegurar un puesto entre los mejores terceros.

El Estadio de Seatle espera por el duelo entre Bélgica y Senegal. El recinto conocido popularmente como Lumen Field, tiene capacidad para 68,740 espectadores y para está tarde se espera un lleno total.

Saltan los equipos a la cancha del Estadio de Seatle. Respetuosamente se entonan los himnos de ambos equipo y en instantes comienza el partido.

1'.- Comienza a rodar el balón en el Estadio de Seatle. Bélgica mueve desde el medio, y ya se disputa el partido ante Senegal por los 16avos del Mundial. El ganador disputará la siguiente ronda con el vencedor entre Estados Unidos - Bosnia.

13'.- Senegal se hace fuerte por el sector de Sadio Mané. El delantero sacó centro al corazón del área de Bélgica. Thibaut Courtois en su intento por sacar el balón, queda corto y deja la pelota boteando en plena área. Ismaila Sarr intentó aprovechar el rebote, pero su remate impactó con el vertical derecho. Sigue todo 0-0

24'.- Centro de Sadio Mané y el delantero Ismaila Sarr se anticipa a la defensa belga. Su cabezazo pega en el palo, pero aprovechando el rebote en la boca del arco Habib Diarra no perdona y pone el 1-0 para Senegal. Tras el tanto de los africanos, el juez hondureño Said Martínez decide mandar a ambos equipos a la pausa de hidratación.

31'.- Pasa hasta en el Mundial. Dos fanáticos ingresan a la cancha del Estadio de Seatle. El contingente de seguridad rápidamente actúa para sacar a los sujetos que saltaron desde la galería.

45+6'.- Finaliza el primer tiempo. Senegal con gol de Diarra vence por 1-0 a Bélgica. El cuadro europeo intentó por todos los medios conseguir el empate pero no logra superar a la zaga africana. ¡Se viene una segunda etapa de infarto!

46'.- Ya se juega el complemento en el Estadio de Seatle. Senegal vence por 1-0, y Bélgica no tiene margen de error. Por lo mismo, Rudi García saca a De Ketelaere e ingresa Romelu Lukaku.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! ⚽ La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv

51'.- Moussa Niakhaté saca un pelotazo en profundidad y deja solo a Ismaila Sarr, que se mete entre los centrales belgas y con potente remate supera a Courtois. Ahora lo gana Senegal por 2-0

Se viene la pausa de hidratación y ambos equipos buscan reordenarse para el cierre del partido. Los ánimos no son de los mejores en Bélgica, y en la transmisión oficial se apreció un fuerte intercambio entre Trossard y Tielemans

Los Diablos Rojos llegan al cuadro de eliminación directa tras firmar la cosecha más baja entre todos los líderes de la fase grupal.

El margen de error se redujo de forma matemática a cero en la cita máxima de la FIFA y las llaves de eliminación directa exigen dejar la vida en cada pelota dividida. El Mundial 2026 está al rojo vivo; esta semana comenzó la ronda de los 16avos y ahora se viene un partido que promete chispas entre Senegal y Bélgica en el Estadio de Seattle.

La presión se instala de lleno en el búnker del Viejo Continente. Los europeos dirigidos por Rudi García vienen de ser primeros en el Grupo G, pero con solo cinco unidades en el bolsillo. En su andar por la fase previa, en su zona solo vencieron a Nueva Zelanda, y consiguieron discretos empates ante Egipto e Irán, por lo que ostentan la estadística liguera de ser el puntero que menos puntos acumuló en la fase de grupos de todo el certamen. Ahora, bajo las luces de Washington, están obligados a disipar las dudas y demostrar su verdadera jerarquía liguera internacional.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Los Leones de la Teranga: Con el impulso de la goleada y la mística africana

Por la vereda opuesta aparece un bando que sabe perfectamente lo que es morder el pasto desde la adversidad y que llega con el ánimo por las nubes. En la otra vereda se encuentra Senegal, que se clasificó de forma agónica como mejor tercero del torneo.

El proceso liguero para los africanos fue una auténtica prueba de fuego en el cuadro principal. El elenco adiestrado por Pape Thiaw tuvo que enfrentar el temible Grupo I y sucumbió ante potencias de la talla de Francia y Noruega. Sin embargo, cuando las papas quemaban, demostraron de qué están hechos: su clasificación se conquistó en la última fecha ante Irak, con una espectacular y aplastante goleada por 5-0 que les devolvió el respeto internacional.

Bélgica vs. Senegal promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial. Ahora, en el Estadio de Seattle, se promete una renovación total de ambos elencos sobre el césped. Ya no hay margen de error y solo un triunfo les permitirá avanzar hasta los octavos de final, y esperar por el rival entre Estados Unidos y Bosnia, duelo que se disputa al cierre de este miércoles. ¡Sigue todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de Bolavip!