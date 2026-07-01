El margen de error se redujo de forma matemática a cero en la cita máxima de la FIFA y las llaves de eliminación directa exigen dejar la vida en cada pelota dividida. El Mundial 2026 está al rojo vivo; esta semana comenzó la ronda de los 16avos y ahora se viene un partido que promete chispas entre Senegal y Bélgica en el Estadio de Seattle.
La presión se instala de lleno en el búnker del Viejo Continente. Los europeos dirigidos por Rudi García vienen de ser primeros en el Grupo G, pero con solo cinco unidades en el bolsillo. En su andar por la fase previa, en su zona solo vencieron a Nueva Zelanda, y consiguieron discretos empates ante Egipto e Irán, por lo que ostentan la estadística liguera de ser el puntero que menos puntos acumuló en la fase de grupos de todo el certamen. Ahora, bajo las luces de Washington, están obligados a disipar las dudas y demostrar su verdadera jerarquía liguera internacional.
A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.
Los Leones de la Teranga: Con el impulso de la goleada y la mística africana
Por la vereda opuesta aparece un bando que sabe perfectamente lo que es morder el pasto desde la adversidad y que llega con el ánimo por las nubes. En la otra vereda se encuentra Senegal, que se clasificó de forma agónica como mejor tercero del torneo.
El proceso liguero para los africanos fue una auténtica prueba de fuego en el cuadro principal. El elenco adiestrado por Pape Thiaw tuvo que enfrentar el temible Grupo I y sucumbió ante potencias de la talla de Francia y Noruega. Sin embargo, cuando las papas quemaban, demostraron de qué están hechos: su clasificación se conquistó en la última fecha ante Irak, con una espectacular y aplastante goleada por 5-0 que les devolvió el respeto internacional.
Bélgica vs. Senegal promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial. Ahora, en el Estadio de Seattle, se promete una renovación total de ambos elencos sobre el césped. Ya no hay margen de error y solo un triunfo les permitirá avanzar hasta los octavos de final, y esperar por el rival entre Estados Unidos y Bosnia, duelo que se disputa al cierre de este miércoles. ¡Sigue todos los detalles del encuentro por el minuto a minuto de Bolavip!