El combinado canadiense se planta en esta ronda de eliminación directa con sensaciones encontradas en su rendimiento en el pasto. Los norteamericanos vienen de quedar segundos en el Grupo B, tras caer en la última jornada de la fase previa ante la Selección de Suiza.
Pese a ese reciente tropiezo liguero internacional, el bando local demostró de lo que es capaz en materia ofensiva. El duelo de la segunda fecha ante Qatar (6-0) fue tremendamente fructífero y le permitió a los locales avanzar de forma clara a la siguiente fase con una diferencia de gol liguera envidiable, transformándose en un bando temible si logra encender sus circuitos en el ataque.
Los Bafana Bafana: La piedra en el zapato que viene de dar el batacazo
Por la vereda opuesta aparece un rival que no tiene nada que perder y que ya sabe lo que es romper todos los pronósticos liguero en las pizarras internacionales. Los sudafricanos dieron una de las mayores sorpresas del torneo, al meter un zarpazo de emergencia y eliminar a Corea del Sur en la definición de su pelotón inicial.
Los Bafana Bafana mostraron un fútbol un tanto mezquino y opaco en su inicio liguero, pero a punta de goles tardíos consiguieron ser parte de la armada africana que se metió en los 16avos de final. Con el ánimo por las nubes tras transformarse en los verdugos de los asiáticos, la escuadra africana saldrá a morder la cancha para aguarle la fiesta a los de la Concacaf. ¡Se viene una verdadera guerra liguera a todo o nada!