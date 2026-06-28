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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Canadá vs Sudáfrica Sigue el minuto a minuto del inicio de los 16° del Mundial

Llegó un momento crucial en este Mundial 2026: los 16avos de final parten este domingo con el primer partido de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo.

55': doble hoyito

Mudau se lanza dos hoyitos seguidos y hace que Saliba se gane la amarilla de puro picota.

¡Empieza la segunda mitad!

¡Ya se juega el complemento entre Sudáfrica y Canadá!

¡Fin del primer tiempo!

Sin goles termina el primer tiempo de los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica.

44': Milagro en el área sudafricana

Tras un centro desde la izquierda y un cabezazo de Oliwaseye, Sudáfrica se salva en la línea. Luego, el portero le hace un buen achique a Laryea.

42': poco riesgo

Si bien Canadá llega más al área sudafricana, no ha generado una jugada de verdadero peligro. Los Bafana Bafana, claramente llegan menos, pero así le ganaron a Corea del Sur. Parece un partido en el que hace el gol gana.

35': otra de Canadá

Oluwaseyi intenta desde el lado izquierdo del área, pero su tiro va recto a las manos del portero sudafricano.

La pelotita vuelve a rodar

Retorna la acción entre Canadá y Sudáfrica.

Pausa de hidratación

La pausa que nadie pidió.

22': ¡Para qué te traje!

Centro de Eustaquio y Cornelius no alcanza a cabecear de forma increíble. Sudáfrica deja mucho que desear en las marcas y Canadá no sabe aprovecharlo.

17': Tuvo una clara Canadá

Jonathan Davis recibe un centro desde el córner y falla en su tiro de primera. ¡Estaba bien posicionado!

9': Primera aproximación de Canadá

Laryea llega al área e intenta centrar, pero un defensa sudafricano la manda al córner.

¡Empezó el partido!

Ya se juegan los 16avos de final entre Canadá y Sudáfrica.

Las alineaciones de los equipos

Suenan los himnos

Ya tenemos los himnos nacionales que suenan en el primer partido de los 16avos de final del Mundial 2026.

Los árbitros del encuentro

Un histórico en cancha para Canadá

Jonathan Davis es histórico. El delantero de Canadá es el máximo anotador en los mundiales de su selección, habiendo anotado tres tantos hasta ahora. ¿Seguirá convirtiendo hoy?

La dura sanción contra Zwane

Themba Zwane, experimentado mediocampista de Sudáfrica, no podrá estar presente en este duelo ante Canadá por la severa sanción que recibió tras su expulsión en el duelo inicial ante México. La FIFA le dio tres partidos al jugador de los Bafana Bafana y sólo podría estar presente si los africanos avanzan de ronda.

¡Hito histórico!

¡Canadá es el primer país anfitrión que no jugará en su territorio nacional en toda la historia de la Copa del Mundo!

El XI de Sudáfrica

La oncena de Canadá

Dos equipos que hicieron historia

Tanto Canadá, como Sudáfrica clasificaron por primera vez en su historia a una etapa eliminatoria.

Los dueños de casa lo lograron en su tercer Mundial jugado, donde rompieron récords como su primer triunfo y registraron una gran goleada (ante Qatar por 6-0).

Por otro lado, ni en el Mundial de Sudáfrica los Bafana Bafana pudieron avanzar tanto como ahora. Los sudafricanos pasaron por primera vez en su cuarta Copa del Mundo.

Bienvenid@s minuto a minuto de Canadá vs Sudáfrica

1, 2, 3... probando.

Se encienden los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y uno de los anfitriones es el responsable de dar el puntapié inicial para esta fase.

Canadá y Sudáfrica serán los primeros contendientes en 16avos, en el único partido de este último domingo de junio. Podrás seguir el minuto a minuto del partido y la previa de este importante encuentro con nosotros. ¡Tendrás toda la información y no te perderás nada!

Comienzan los 16° del Mundial 2026
© Getty ImagesComienzan los 16° del Mundial 2026

El combinado canadiense se planta en esta ronda de eliminación directa con sensaciones encontradas en su rendimiento en el pasto. Los norteamericanos vienen de quedar segundos en el Grupo B, tras caer en la última jornada de la fase previa ante la Selección de Suiza.

Pese a ese reciente tropiezo liguero internacional, el bando local demostró de lo que es capaz en materia ofensiva. El duelo de la segunda fecha ante Qatar (6-0) fue tremendamente fructífero y le permitió a los locales avanzar de forma clara a la siguiente fase con una diferencia de gol liguera envidiable, transformándose en un bando temible si logra encender sus circuitos en el ataque.

Los Bafana Bafana: La piedra en el zapato que viene de dar el batacazo

Por la vereda opuesta aparece un rival que no tiene nada que perder y que ya sabe lo que es romper todos los pronósticos liguero en las pizarras internacionales. Los sudafricanos dieron una de las mayores sorpresas del torneo, al meter un zarpazo de emergencia y eliminar a Corea del Sur en la definición de su pelotón inicial.

Los Bafana Bafana mostraron un fútbol un tanto mezquino y opaco en su inicio liguero, pero a punta de goles tardíos consiguieron ser parte de la armada africana que se metió en los 16avos de final. Con el ánimo por las nubes tras transformarse en los verdugos de los asiáticos, la escuadra africana saldrá a morder la cancha para aguarle la fiesta a los de la Concacaf. ¡Se viene una verdadera guerra liguera a todo o nada!

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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