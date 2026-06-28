14:45hs Dos equipos que hicieron historia

Tanto Canadá, como Sudáfrica clasificaron por primera vez en su historia a una etapa eliminatoria.

Los dueños de casa lo lograron en su tercer Mundial jugado, donde rompieron récords como su primer triunfo y registraron una gran goleada (ante Qatar por 6-0).

Por otro lado, ni en el Mundial de Sudáfrica los Bafana Bafana pudieron avanzar tanto como ahora. Los sudafricanos pasaron por primera vez en su cuarta Copa del Mundo.