La Selección de México se consolidó en la primera posición del Grupo A en el Mundial 2026, mientras que Sudáfrica clasificó segunda.

Un final lleno de emociones tuvo el Grupo A en el Mundial 2026, donde la Selección de México se consolidó como la gran líder de esta zona, al golear por 3-0 a República Checa en el Estadio Azteca.

El ‘Tri’ que es uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo, dio la cuota alta y terminó invicto la primera fase, sin recibir goles y convirtiendo seis tantos.

Esta noche en Ciudad de México, el seleccionado local se impuso con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Pero lo más emocionante de la jornada fue la despedida a Guillermo ‘Memo’ Ochoa, el legendario arquero mexicano que disputa su sexta Copa del Mundo y que dice adiós a la Selección. Por ello que el entrenador Javier Aguirre lo hizo ingresar en los últimos 15 minutos, llevándose una merecida ovación en el coloso de Santa Úrsula.

La sorpresa del grupo la terminó dando Sudáfrica, que luego de un comienzo para el olvido en este Mundial, logró quedarse con el segundo lugar tras vencer por 1-0 a Corea del Sur con gol de Thapelo Maseko en Monterrey.

Los ‘Bafana Bafana’ llegaron a cuatro puntos, superando por una unidad a los asiáticos, quienes ahora deben cruzar los dedos para quedar entre los ocho mejores terceros y continuar en competencia.

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Mientras que República Checa se despidió de esta cita planetaria en el último lugar del grupo.

Corea del Sur queda al borde de la eliminación. (Foto: Carl Recine/Getty Images)

La TABLA del Grupo A en el Mundial 2026

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif. 1 México 9 3 3 0 0 6 0 +6 2 Sudáfrica 4 3 1 1 1 2 3 -1 3 Corea del Sur 3 3 1 0 2 2 3 -1 4 República Checa 1 3 0 1 2 2 6 -4

En síntesis

México lideró el Grupo A invicto tras vencer 3-0 a República Checa.

invicto tras vencer 3-0 a República Checa. Guillermo ‘Memo’ Ochoa se despidió de la Selección disputando su sexto Mundial.

se despidió de la Selección disputando su sexto Mundial. Sudáfrica clasificó segunda con cuatro puntos tras vencer 1-0 a Corea del Sur.