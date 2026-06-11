El cantante chileno estuvo presente en el Estadio Azteca y hasta apareció en la transmisión del partido inaugural de este Mundial 2026.

Este jueves comenzó el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, donde los locales se impusieron por 2-0 con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

En el coliseo de la Ciudad de México se vivió una verdadera fiesta, con una espectacular ceremonia de obertura con la presentación de artistas como Maná, J Balvin, Shakira, Andrea Bocelli y Alejandro Fernández, entre otros.

Pero también hubo figuras chilenas presentes en el coloso de Santa Úrsula, quien fue captado por las cámaras de la ttransmisión oficial.

Se trata del cantante nacional Kidd Voodoo, quien vio el partido desde las tribunas y con la camiseta mexicana puesta, acompañado del peleador Ignacio ‘La Jaula’ Bahamondes.

Ambos fueron invitados por una de las marcas que patrocinan esta Copa del Mundo y que también los auspicia a ellos.

De cara al inicio del torneo, muchos aficionados están utilizando el código promocional para acceder a funciones especiales en sus plataformas de seguimiento.

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Mira el VIDEO a continuación:

Kidd Voodoo en la inauguración del Mundial 2026. pic.twitter.com/uFZW7cXd9m — ★chartscl (@ChartsCL) June 11, 2026

En síntesis