El cuadro principal de eliminación directa del torneo máximo de la FIFA entra en su última hora de definiciones y las huestes sudamericanas asumen el protagonismo absoluto bajo los focos de Misuri. Los 16avos de final del Mundial 2026 bajan su telón de forma definitiva con el vibrante partido entre Colombia y Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Resta apenas una sola llave en el tablero para definir esta primera ronda eliminatoria, en lo que promete ser un partidazo de dientes apretados entre sudamericanos y africanos en el césped.

El presente para los dirigidos por Néstor Lorenzo es sumamente esperanzador de cara al trámite en el pasto. El combinado cafetero llega a esta instancia de la competencia tras haber liderado de gran forma el Grupo K con siete puntos, donde incluso supo dejar segundo al Portugal de Cristiano Ronaldo en las jornadas previas. Con un fútbol ofensivo de alto vuelo y el bando de la confianza inflado, la escuadra sudamericana sale a morder el pasto con la chapa de favorito exclusivo para meterse en la ronda liguera de los 16 mejores.

Por la vereda opuesta aparece una escuadra que sabe perfectamente lo que es batallar desde el barro competitivo y que no le teme a las plantillas rutilantes en el circuito planetario. Por su parte, Ghana clasificó a este búnker de eliminación directa como mejor tercero al terminar por detrás de gigantes de la talla de Inglaterra y Croacia en el Grupo L.

Los ghaneses han edificado un juego sumamente físico e intenso en el campo que promete complicar los circuitos creativos de Colombia. El puzle del cuadro final de la FIFA ya tiene trazada la próxima estación de destino en la pizarra liguera internacional: la selección vencedora de este cruce enfrentará en los octavos de final a Suiza, elenco que venció con autoridad por 2-0 a Argelia para avanzar de ronda. Las alarmas de los fanáticos están encendidas, puesto que este duelo liguero de octavos de final se jugará el próximo martes 7 de julio en la ciudad de Vancouver, Canadá. ¡No hay mañana para nadie!