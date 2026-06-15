Muy buenos días a las fanáticas y a los fanáticos del fútbol, damos inicio a la jornada de lunes del Mundial 2026 con el partido entre España y Cabo Verde.

En el cuadro ibérico no será de la partida una de sus principales figuras, Lamine Yamal , quien viene resentido de un desgarro sufrido en el cierre de la temporada en Barcelona.

El entrenador Luis de la Fuente elige a su formación titular para el partido ante Cabo Verde.

El fiestón con el que llegan los de Cabo Verde, afición rival, que nunca enemiga, de España esta tarde... ¡Qué locura! #Mundial2026

Los hinchas de Cabo Verde están prendidos antes del debut de su equipo en un Mundial de Fútbol.

La gran novedad en la formación de España es la presencia del volante de Barcelona Gavi , quien le ganó la pulseada al extremo de Atlético Madrid Álex Baena.

Los 11 elegidos por Pedro Leitao Brito, el entrenador de Cabo Verde, para el estreno ante España en el Mundial.

El elenco merengue le pagó a Chelsea 60 millones de euros para quedarse con los servicios del chascón zurdo español.

Los españoles realizan el trabajo previo en la cancha del estadio de Atlanta. Unai Simón será el titular y le ganó la pulseada a David Raya.

Lamine Yamal salta al campo de juego a calentar con el resto de los suplentes españoles y se gana un aplauso cerrado de los hinchas españoles que están en Atlanta.

En la previa al partido en DSports se vivió un chistoso momento con el periodista Fabián Godoy y un hincha de Cabo Verde.

¡Se viene el partido! Los jugadores de España y Cabo Verde ya pisan el terreno de juego en el estadio de Atlanta. En breve arranca el Grupo H del Mundial 2026.

Pedri gana una pelota alta, cerca del córner, y lanza un centro que no encuentra receptor. La Roja busca el gol.

Los jugadores de Cabo Verde recuperan un balón tras un córner y salen rápido buscando a Livramento en la contra, pero el pase final fue malo. Los africanos buscarán sorprender a España con la velocidad.

Vozinha, arquero de los africanos, se queda con la pelota en sus guantes tras un disparo de media distancia de Pedri.

Los hinchas de Cabo Verde llegaron a ver el histórico debut de su país en un Mundial.

España rota el balón y le queda al lateral izquierdo Cucurella, quien manda un remate que se va muy alejado. Por ahora, decepciona el equipo de Luis de la Fuente.

Los africanos se animan y Jovane prueba con un derechazo potente desde fuera del área, pero se va elevado.

Rodri filtra un pase profundo para Cucurella, quien la tira atrás para Ferran y el delantero de Barcelona revienta el travesaño. Era golazo.

Otro remate de Ferran Torres, ahora de zurda, que se va a las manos del portero Vozinha, que mantiene su meta en cero.

Luego de un despeje caboverdiano aparece el zurdo Fabián Ruiz, que con un remate de media distancia asusta al equipo que viste de blanco. Se va por poco.

Oyarzabal buscó un centro al segundo palo, pero le da tan mal que se va cerca del primer poste. Vozinha no tenía mucho que hacer.

España busca por todos lados, aunque sin precisión en el tramo final. Decepciona y se desespera el equipo de De la Fuente.

Lamine Yamal encara, la toca para Llorente y el defensor se la deja a Mikel Merino, que con un derechazo hace trabajar a Vozinha.

España agobia a Cabo Verde, ahora con Yamal como estandarte por el sector derecho. Hasta ahora, decepción total de un candidato a ganar el Mundial.

Centro de Lamine, pivoteo de Merino y en el segundo palo aparece Cucurella, que cabecea a las manos de Vozinha. El cero no se mueve.

Hermoso pase de Yamal para Olmo, que la tira atrás para Oyarzabal y el zurdazo del goleador de Real Sociedad fue rechazado al córner por un africano.

Este lunes 15 de junio, la Selección de España hará su debut oficial en el Mundial 2026 enfrentando a la modesta escuadra de Cabo Verde, en un duelo válido por la primera fecha del Grupo H

Para gran parte de los especialistas internacionales, el combinado ibérico se posiciona de entrada como uno de los serios candidatos para levantar el trofeo en la gran final. Los dirigidos técnicamente por Luis de la Fuente inician su travesía mundialista con un compromiso que, sobre el papel, asoma como una tarea bastante accesible ante la débil escuadra africana, la cual viene precedida de un duro antecedente tras caer ante la Selección Chilena durante la pasada fecha FIFA del mes de marzo.

El objetivo de los campeones del mundo en 2010 es abrochar los tres puntos de entrada para comenzar a pavimentar su clasificación a los octavos de final. De paso, buscarán meterle presión inmediata a los otros integrantes del Grupo H, Uruguay y Arabia Saudita, combinados que se verán las caras este mismo lunes a partir de las 18:00 horas.

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