Para gran parte de los especialistas internacionales, el combinado ibérico se posiciona de entrada como uno de los serios candidatos para levantar el trofeo en la gran final. Los dirigidos técnicamente por Luis de la Fuente inician su travesía mundialista con un compromiso que, sobre el papel, asoma como una tarea bastante accesible ante la débil escuadra africana, la cual viene precedida de un duro antecedente tras caer ante la Selección Chilena durante la pasada fecha FIFA del mes de marzo.
El objetivo de los campeones del mundo en 2010 es abrochar los tres puntos de entrada para comenzar a pavimentar su clasificación a los octavos de final. De paso, buscarán meterle presión inmediata a los otros integrantes del Grupo H, Uruguay y Arabia Saudita, combinados que se verán las caras este mismo lunes a partir de las 18:00 horas.
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