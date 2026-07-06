Luego de todo el revuelo que se causó por el caso Folarin Balogun , es hora de que ESTADOS UNIDOS y BÉLGICA se vean las caras en el Lumen Field de Seattle.

La Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) le indicó a la Federación de Estados Unidos que si incluyen a Folarin Balogun , acudirán a todas las instancias legales para buscar justicia, entre ellas IR AL TAS .

El técnico Mauricio Pochettino hizo caso omiso de las amenazas europeas y pone al delantero como TITULAR EN ESTADOS UNIDOS ... ¡Esto puede traer consecuencias!

Matt Freese en el arco; Chris Richards, Antonee Robinson y Tim Ream en defensa; Serginho Dest, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman y Alex Freeman en mediocampo; Christian Pulisic y Folarin Balogun en delantera.

El 11 de Mauricio Pochettino para el duelo con Bélgica es el siguiente...

Thibaut Courtois en el arco; Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele y Maxim De Cuyper en defensa; André Onana, Nicolas Raskin y Youri Tielemans en mediocampo; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard en delantera.

Mientras que en el VAR estarán el qatarí Khamis Al Marri , junto con el colombiano Nicolás Gallo y el argentino Hernán Mastrángelo .

El duelo entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 será dirigido por el jordano Adham Makhadmeh; secundado por sus compatriotas Mohammad Alkalaf y Ahmad Alroalle. El cuarto y quinto juez son los gaboneses Pierre Atcho y Boris Ditsoga .

El encuentro se jugará el viernes 10 de julio desde las 15:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Quien venza en el duelo entre Estados Unidos y Bélgica se enfrentará en cuartos de final del Mundial 2026 a España , que derrotó por 1-0 a Portugal.

Mauricio Pochettino tiene como hombres de alternativa a los porteros Matt Turner y Chris Brady ; los defensores Auston Trusty, Miles Robinson, Max Arfsten y Joe Scally ; los volantes Giovanni Reyna y Sebastian Berhalter ; más los atacantes Ricardo Pepi, Brenden Aaronson, Haji Wright, Timothy Weah y Alejandro Zendejas .

Como opciones de recambio, el DT Rudi García tiene como alternativas a los guardametas Senne Lammens y Mike Penders ; los defensores Zeno Debast, Arthur Theate, Thomas Meunier, Koni De Winter y Joaquin Seys ; los volantes Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Diego Moreira, Hans Vanaken y Alexis Saelemaekers ; más los atacantes Romelu Lukaku, Jeremy Doku y Matías Fernández-Pardo .

La delegación europea avisó que acudirá a los tribunales internacionales si el cuadro norteamericano incluye en cancha a su suspendido delantero.

El cuadro principal de la Copa del Mundo 2026 se dispone a bajar la cortina de su ronda de los 16 mejores con un compromiso que ha concentrado las miradas del planeta entero. En el medio de una fuerte polémica por presunto intervencionismo político hacia la FIFA, se jugará en el Lumen Field el duelo entre Estados Unidos y Bélgica para cerrar la jornada de lunes en los octavos de final del Mundial 2026.

La controversia escaló a niveles gubernamentales luego de que Donald Trump, Presidente de la nación norteamericana, afirmó públicamente que se comunicó de forma directa con Gianni Infantino, mandamás del fútbol planetario, para solicitar que se retire la tarjeta roja que recibió el delantero Folarin Balogun en el bando ante Bosnia-Herzegovina. La resolución del organismo de dejar al jugador habilitado bajo un periodo de prueba generó indignación inmediata en el Viejo Continente.

La advertencia belga: El TAS aparece como última instancia

En la vereda europea no hay ninguna intención de dejar pasar lo que consideran una vulneración flagrante a las bases de la competición, por lo que la previa liguera internacional se juega con los dientes apretados.

Las posturas de ambos búnkers de cara al pitazo inicial contemplan las siguientes aristas: