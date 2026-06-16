La acción de la cita planetaria no se detiene y este miércoles pone en escena el plato fuerte de la jornada con el estreno de uno de los máximos candidatos a levantar la Copa del Mundo en Norteamérica. En el marco de la primera fecha del Grupo I, la Selección de Francia comandada estratégicamente por Didier Deschamps hará su debut absoluto enfrentando a la peligrosa escuadra de Senegal. Con la espina clavada tras lo sucedido en la última final planetaria, el bando europeo saltará a la cancha con una propuesta ultra ofensiva que promete remecer el torneo.
El combinado galo inicia su travesía mundialista con un objetivo grabado entre ceja y ceja: encontrar la redención definitiva. Tras haber masticado la amarga derrota frente a Argentina en la definición de Qatar 2022, el plantel europeo se juramentó volver a tocar el cielo y levantar el trofeo en tierras norteamericanas. Para lograrlo, Deschamps decidió no guardarse nada y prepara un esquema estelar que contempla la inclusión de hasta cuatro delanteros en la alineación titular.
El gran rompecabezas para el director técnico de “Les Bleus” consistirá en congeniar de forma armónica los hilos de su ataque. La misión de la pizarra francesa será hacer coexistir y potenciar la jerarquía de estrellas consagradas a nivel mundial como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, con la frescura, el desequilibrio y el talento de figuras emergentes de la talla de Michael Olise.
El fantasma del 2002 y el debut de un grupo de temer
El estreno liguero, sin embargo, no asoma como un trámite sencillo en el papel. Al frente estará la siempre física y aguerrida selección de Senegal, un rival que despierta los peores recuerdos en la memoria colectiva del fútbol francés, ya que fueron los africanos quienes los vencieron y eliminaron en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.
Ahora, comandados en el césped por su máximo referente histórico, Sadio Mané, los “Leones de la Teranga” pretenden estirar la buena racha futbolística que ostentan y firmar un nuevo batacazo mundialista frente al gigante de la UEFA. Este cruce directo promete marcar una pauta definitiva en el devenir de la zona, considerando que en el segundo turno se producirá el debut de las escuadras de Irak y Noruega, cerrando un pelotón de pronóstico reservado.