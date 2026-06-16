¡Hola queridos amigos de Redgol! Partimos la jornada de miércoles del Mundial con un partido de palabras mayores: La selección de Francia hace su debut con equipo estelar y sus máximas figuras como Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise asoman como titulares.

Por su parte la selección de Senegal es liderada por el histórico Sadio Mané y busca dar el batacazo en el grupo I. Tal como ya lo hizo en el único enfrentamiento que se registra entre ambas selecciones en Mundiales. Por allá en el 2002, la escuadra africana logró superar a los europeos con solitario tanto de Papa Bouba Diop.

El histórico delantero y capitán de Senegal ha sorprendido con su participación en el Mundial. Según publicó Sports Illustrated, el futbolista destinará el 90% de los premios que percibirá en el torneo para terminar la construcción de un hospital de última tecnología y varias decenas de escuelas en su país. ¡Un crack!

El encuentro entre Francia y Senegal abre la jornada de fútbol del Mundial. El duelo de este miércoles parte a las 15:00 horas y será transmitido por señal abierta de Chilevisión. También podrá ser visto en Dsports y su aplicación DGO. A través de la vía de streaming estará disponible en Disney+ y Paramount.

El MetLife Stadium será el encargado de recibir el encuentro entre Francia y Senegal. ¿Les suena? Sí, justamente el mismo recinto donde Chile ganó la Copa Centenario por penales ante Argentina.

Paul Pogba sorprendió a sus ex compañeros de selección y saludó a todo el plantel a horas del debut por el Mundial. El volante compartió con Kanté, Mbappé y Digne entre otros.

Ya se abrieron las puertas del MetLife Stadium y empieza a llegar el público para el encuentro que disputarán Francia y Senegal.

La escuadra dirigida por Deschamps presenta once estelar para el debut ante Senegal. Francia, que utilizará su indumentaria de local, forma con Maignan en el arco. Defensa con Koundé, Upamecano, Saliba, y Theo Hernández. Mediocampo con Tchouameni y Rabiot. Ahora en el ataque pone puro filete con Olise, Dembélé, Doué y Kylian Mbappé.

La selección comandada por Pape Thiaw enfrenta a Francia, que siempre es candidata al título, pero no se achica. El once estelar para debutar en el Mundial es con Mendy en el arco. La defensa con Diatta, Koulibaly, Niakhaté y Diouf. Al medio Gana Gueye, Pape Gueye y Camara. Ahora en el ataque Ismaïla Sarr, Jackson y Sadio Mané.

"Si hay un favorito, es España. Obviamente, Francia tiene un gran potencial, pero el camino es largo. Además, hay una renovación con jugadores que disputarán su primer Mundial", expresó.

Didier Deschamps sorprendió en la previa al debut ante Senegal. El DT confesó que Francia no es candidato al título en este Mundial.

A minutos del comienzo del partido, así está el MetLife Stadium para el duelo entre Francia y Senegal por el Mundial.

La selección de Francia afina los últimos detalles antes del debut por el Mundial 2026. Mbappé fue uno de los más activos y será el capitán esta jornada ante Senegal.

Las selecciones de Francia y Senegal saltan a la cancha junto con el árbitro de esta jornada, el australiano Alireza Faghani . Comienza a sonar "Sirius" de "The Alan Parsons Project" y esto da el vamos a la ceremonia protocolar. En minutos comienza la entonación de los himnos de ambas selecciones.

1'.- Ya se juega en el MetLife Stadium. Francia mueve el balón y va en busca de su primer triunfo en el Mundial ante Senegal. Sigue todos los detalles acá.

9'.- Sorprende la selección africana. De momento Ismaila Sarr se transforma en el jugador más peligroso y el que más ha complicado a Francia. Los europeos todavía no se acomodan y la imprecisión marca su arranque de partido.

14'.- La selección de Deschamps comienza a despertar. Rápida recuperación de Dembele y pillan mal parados a Senegal. La figura del PSG intenta combinar con Mbappé pero su pase en profundidad es demasiado largo. Francia mejora y ya se establece en el campo africano.

24'.- Senegal le pierde el respeto a Francia y casi marca el primero. Nicolás Jackson llega hasta el área europea y saca ajustado remate que impacta en el vertical derecho. Sin embargo, el rebote hace pasar un susto de aquellos a Mike Maigan ya que el balón impacta en su pie y casi se mete en su propio arco. Ahora viene la pausa de hidratación y Deschamps tiene mucho por corregir.

45' .- Sadio Mané gana por la banda izquierda y saca un centro letal al área de Francia. Ismaila Sarr trata de conectar pero su remate se va por encima del travesaño. Tras esta jugada, el juez Faghani pone fin a una primera etapa donde Senegal opaco totalmente a los europeos, que no tuvo ninguna clara con los cuatro delanteros que dispuso Deschamps.

La acción de la cita planetaria no se detiene y este miércoles pone en escena el plato fuerte de la jornada con el estreno de uno de los máximos candidatos a levantar la Copa del Mundo en Norteamérica. En el marco de la primera fecha del Grupo I, la Selección de Francia comandada estratégicamente por Didier Deschamps hará su debut absoluto enfrentando a la peligrosa escuadra de Senegal. Con la espina clavada tras lo sucedido en la última final planetaria, el bando europeo saltará a la cancha con una propuesta ultra ofensiva que promete remecer el torneo.

El combinado galo inicia su travesía mundialista con un objetivo grabado entre ceja y ceja: encontrar la redención definitiva. Tras haber masticado la amarga derrota frente a Argentina en la definición de Qatar 2022, el plantel europeo se juramentó volver a tocar el cielo y levantar el trofeo en tierras norteamericanas. Para lograrlo, Deschamps decidió no guardarse nada y prepara un esquema estelar que contempla la inclusión de hasta cuatro delanteros en la alineación titular.

El gran rompecabezas para el director técnico de “Les Bleus” consistirá en congeniar de forma armónica los hilos de su ataque. La misión de la pizarra francesa será hacer coexistir y potenciar la jerarquía de estrellas consagradas a nivel mundial como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, con la frescura, el desequilibrio y el talento de figuras emergentes de la talla de Michael Olise.

El fantasma del 2002 y el debut de un grupo de temer

El estreno liguero, sin embargo, no asoma como un trámite sencillo en el papel. Al frente estará la siempre física y aguerrida selección de Senegal, un rival que despierta los peores recuerdos en la memoria colectiva del fútbol francés, ya que fueron los africanos quienes los vencieron y eliminaron en la fase de grupos del Mundial de Corea-Japón 2002.

Ahora, comandados en el césped por su máximo referente histórico, Sadio Mané, los “Leones de la Teranga” pretenden estirar la buena racha futbolística que ostentan y firmar un nuevo batacazo mundialista frente al gigante de la UEFA. Este cruce directo promete marcar una pauta definitiva en el devenir de la zona, considerando que en el segundo turno se producirá el debut de las escuadras de Irak y Noruega, cerrando un pelotón de pronóstico reservado.