¡Muy buenas tardes! Este martes 23 de junio desde las 16:00 horas Inglaterra y Ghana se enfrentan por el liderato del Grupo L del Mundial. Todo lo que ocurra previo y durante el partido, lo puedes seguir a continuación.

El duelo entre ingleses y ghaneses será transmitido en TV por las señales de DSports (610/1610), DGO y Chilevisión. De manera online lo puedes seguir en D isney+ Premium , Amazon Prime Video, Paramount+ y las app de CHV.

Harry Kane calibra antes del partido. El delantero del Bayern Múnich viene de anotar un doblete contra Croacia y asoma como la gran esperanza de los ingleses para poder avanzar a la próxima ronda del Mundial.

Después de que el partido estuvo detenido por varios minutos por la atención médica a Ayew, donde los jugadores aprovecharon para hablara con sus bancas, el árbitro vuelve a detener el juego. Las pifias en las tribunas no se hacen esperar.

En un partido que se fue desinflando a un punto crítico, Inglaterra y Ghana empatan sin goles en el Mundial 2026. ¿Qué te ha parecido el encuentro hasta ahora?

La emoción de la cita planetaria no se da un solo respiro y la cartelera nos regala un cruce de alto impacto que promete paralizar a los fanáticos del buen fútbol. En el Gillette Stadium de Boston, Inglaterra y Ghana chocan en el Mundial 2026 en un partido que promete sacar chispas de principio a fin. Este martes 23 de junio, desde las 16:00 horas, los líderes del Grupo L se ven las caras en la cancha con un objetivo gigantesco entre ceja y ceja: intentar asegurar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final de la máxima cita planetaria.

Los “Tres Leones” de Tuchel buscan timbrar los pasajes rápido

El ambiente en el búnker británico es de total confianza tras haber superado con éxito el primer gran escollo liguero en tierras norteamericanas. El elenco dirigido por Thomas Tuchel viene de ganarle un tremendo cruce a Croacia en su estreno de la mano de su capitán y goleador, Harry Kane . Con los primeros tres puntos en el bolsillo, la consigna de la pizarra del estratega alemán es no sacar el pie del acelerador y sellar hoy mismo el liderato exclusivo de la zona.

Sin embargo, la tarea no asoma como un trámite sencillo en el papel. Los ingleses ahora se verán las caras con un cuadro ghanés que superó a Panamá con lo justo en la jornada inaugural. Los “Black Stars”, fieles a su historia de complicar a las potencias de la UEFA, saltarán al terreno de juego sin ningún tipo de complejos y aspiran a dar la gran sorpresa ante uno de los firmes candidatos a levantar el trofeo dorado.