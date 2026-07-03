¿Transmite Chilevisión? Colombia vs. Ghana: cuándo, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

El combinado sudamericano quiere seguir siendo protagonista en la cita internacional. Lo tendrá que confirmar este 3 de julio.

La Copa Mundial 2026 sigue en la disputa de sus dieciseisavos de final. En esta fase, Colombia tendrá un duro desafío para seguir con vida en el certamen planetario: enfrentará a Ghana.

En el caso del combinado cafetalero, avanzó a esta ronda de la cita internacional tras conseguir el primer puesto del grupo K. Acumuló siete puntos, ubicándose sobre Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

Por su parte, la selección africana se coló en la clasificatoria de 32 equipos tras haber quedado tercera en el grupo L. Registró cuatro unidades, quedando bajo Inglaterra y Croacia.

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? La escuadra que se quede con el triunfo se medirá contra Suiza, que ingresó a octavos de final tras imponerse 2-0 sobre Argelia.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Colombia enfrentará a Ghana en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega Colombia vs. Ghana?

El duelo entre la selección sudamericana y su símil africano será este viernes 3 de julio. Su comienzo está pactado para las 21:30 horas de Chile en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas.

¿Quién transmite el partido de la Copa Mundial 2026?

El compromiso entre Colombia y Ghana, válido por dieciseisavos de final, será emitido GRATUITAMENTE a través de la señal abierta de TV de Chilevisión. A su vez, podrá ser sintonizado a costo cero vía su página web.

En plataformas de pago, estará disponible en DSports, DGO, Paramount+, Amazón Prime y DAZN.