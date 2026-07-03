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¿Transmite Chilevisión? Colombia vs. Ghana: cuándo, a qué hora y dónde ver el Mundial 2026

El combinado sudamericano quiere seguir siendo protagonista en la cita internacional. Lo tendrá que confirmar este 3 de julio.

Colombia tendrá un cruce de miedo contra Ghana.
© Getty ImagesColombia tendrá un cruce de miedo contra Ghana.

La Copa Mundial 2026 sigue en la disputa de sus dieciseisavos de final. En esta fase, Colombia tendrá un duro desafío para seguir con vida en el certamen planetario: enfrentará a Ghana.

En el caso del combinado cafetalero, avanzó a esta ronda de la cita internacional tras conseguir el primer puesto del grupo K. Acumuló siete puntos, ubicándose sobre Portugal, RD Congo y Uzbekistán.

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Por su parte, la selección africana se coló en la clasificatoria de 32 equipos tras haber quedado tercera en el grupo L. Registró cuatro unidades, quedando bajo Inglaterra y Croacia.

¿Contra quién jugará el vencedor de esta llave? La escuadra que se quede con el triunfo se medirá contra Suiza, que ingresó a octavos de final tras imponerse 2-0 sobre Argelia.

A medida que nos acercamos a la gran final, las apuestas al ganador reflejan la paridad y el nivel mostrado por las selecciones favoritas en las últimas rondas.

Colombia enfrentará a Ghana en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Colombia enfrentará a Ghana en la Copa Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega Colombia vs. Ghana?

El duelo entre la selección sudamericana y su símil africano será este viernes 3 de julio. Su comienzo está pactado para las 21:30 horas de Chile en el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas.

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¿Quién transmite el partido de la Copa Mundial 2026?

El compromiso entre Colombia y Ghana, válido por dieciseisavos de final, será emitido GRATUITAMENTE a través de la señal abierta de TV de Chilevisión. A su vez, podrá ser sintonizado a costo cero vía su página web.

En plataformas de pago, estará disponible en DSports, DGO, Paramount+, Amazón Prime y DAZN.

Martín Aliaga
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