Las tres selecciones mencionadas avanzaron a la siguiente ronda. Por el momento, ninguna tiene contrincante confirmado.

La Copa Mundial 2026 está entrando en etapa de definiciones. Por ejemplo, el grupo L se cerró con tres clasificados: Inglaterra, Croacia y Ghana accedieron a los dieciseisavos de final.

¿Contra quiénes jugarán sus respectivos compromisos en la siguiente ronda? En el caso inglés, esperan por la tabla definitiva de los mejores terceros. Los potenciales contrincantes son Senegal o República Democrática del Congo.

Por su parte, los balcánicos disputarán su cara a cara contra el segundo lugar del grupo K: los eventuales rivales son Colombia y Portugal. El duelo entre cafetaleros y lusos determinará el rumbo de tal clasificatoria.

Finalmente, Ghana se medirá ante la selección que concluya en la cima del grupo K. Es decir, nuevamente hay que mencionar a Colombia y Portugal. Este partido será vital.

¿Cuándo se disputará? Este sábado 27 de junio, desde las 19:30 horas de Chile, en Miami Gardens.

Estos son los posibles rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Así están quedando los 16avos de final del Mundial 2026

Por el momento, estos serían los cruces:

Fecha y Hora Equipo 1 VS Equipo 2 28 jun – 15:00 Sudáfrica – Canadá 29 jun – 16:30 Alemania – Paraguay 29 jun – 21:00 Países Bajos – Marruecos 29 jun – 13:00 Brasil – Japón 30 jun – 17:00 Francia – Suecia 30 jun – 13:00 Costa de Marfil – Noruega 30 jun – 21:00 México – Ecuador 01 jul – 12:00 Inglaterra – Senegal 01 jul – 20:00 Estados Unidos – Bosnia Herzegovina 01 jul – 16:00 Bélgica – Corea del Sur 02 jul – 19:00 Portugal – Croacia 02 jul – 15:00 España – Austria 02 jul – 23:00 Suiza – Irán 03 jul – 18:00 Argentina – Cabo Verde 03 jul – 21:30 Colombia – Ghana 03 jul – 14:00 Australia – Egipto