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Los posibles rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en 16avos de final del Mundial 2026

Las tres selecciones mencionadas avanzaron a la siguiente ronda. Por el momento, ninguna tiene contrincante confirmado.

El Mundial 2026 está cerca de sus dieciseisavos de final.
© Getty ImagesEl Mundial 2026 está cerca de sus dieciseisavos de final.

La Copa Mundial 2026 está entrando en etapa de definiciones. Por ejemplo, el grupo L se cerró con tres clasificados: Inglaterra, Croacia y Ghana accedieron a los dieciseisavos de final.

¿Contra quiénes jugarán sus respectivos compromisos en la siguiente ronda? En el caso inglés, esperan por la tabla definitiva de los mejores terceros. Los potenciales contrincantes son Senegal o República Democrática del Congo.

Por su parte, los balcánicos disputarán su cara a cara contra el segundo lugar del grupo K: los eventuales rivales son Colombia y Portugal. El duelo entre cafetaleros y lusos determinará el rumbo de tal clasificatoria.

Finalmente, Ghana se medirá ante la selección que concluya en la cima del grupo K. Es decir, nuevamente hay que mencionar a Colombia y Portugal. Este partido será vital.

¿Cuándo se disputará? Este sábado 27 de junio, desde las 19:30 horas de Chile, en Miami Gardens.

Estos son los posibles rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Estos son los posibles rivales de Inglaterra, Croacia y Ghana en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Así están quedando los 16avos de final del Mundial 2026

Por el momento, estos serían los cruces:

Fecha y Hora Equipo 1 VS Equipo 2
28 jun – 15:00 Sudáfrica Canadá
29 jun – 16:30 Alemania Paraguay
29 jun – 21:00 Países Bajos Marruecos
29 jun – 13:00 Brasil Japón
30 jun – 17:00 Francia Suecia
30 jun – 13:00 Costa de Marfil Noruega
30 jun – 21:00 México Ecuador
01 jul – 12:00 Inglaterra Senegal
01 jul – 20:00 Estados Unidos Bosnia Herzegovina
01 jul – 16:00 Bélgica Corea del Sur
02 jul – 19:00 Portugal Croacia
02 jul – 15:00 España Austria
02 jul – 23:00 Suiza Irán
03 jul – 18:00 Argentina Cabo Verde
03 jul – 21:30 Colombia Ghana
03 jul – 14:00 Australia Egipto
Martín Aliaga
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