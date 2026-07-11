Puedes seguir el minuto a minuto del partido y de la previa de estos cuartos de final, acá, con nosotros. No te pierdas ni un segundo, ni ninguna información. ¡Allá vamos!

Mientras tanto, Noruega dio la sorpresa en los octavos. Los Vikingos Rojos eliminaron a Brasil, con dos tantos de Erling Haaland, uno de los goleadores del torneo.

Los ingleses derrotaron a México en los octavos de final, por 3-2, en uno de los mejores partidos de la Copa del Mundo. Los británicos contaron con un gran Jude Bellingham a su favor.

¡Nooo! El Mundial 2026 comienza a pisar momentos de conclusión. Justo cuando se cumple un mes de fútbol puro, llegamos a los cuartos de final entre Inglaterra y Noruega.

Según informaciones del Daily Mail, en Miami se espera una sensación térmica de alrededor de 44 grados a la hora del partido. Esto iría sobre el protocolo de la FIFA, que llama a no disputar duelos por sobre los 28 grados. Si bien, cuando son 30 o 32 grados de temperatura, se lleva a cabo igual, la gran diferencia de lo que hará en Miami, pone en duda el desarrollo del evento a la hora estipulada (17.00 horas de Chile).

Erling Haaland tiene una marca impresionante. El noruego ha anotado siete goles en cuatro partidos (estuvo en el banquillo ante Francia) y, por el momento, promedia un gol cada 50 minutos. Para comparar, Lionel Messi lleva un tanto cada 130 minutos y Kylian Mbappé uno cada noventa.

La sorprendente escuadra de Erling Haaland, que viene de eliminar a Brasil, desafía a los pupilos de Thomas Tuchel en un electrizante duelo europeo por meterse entre los cuatro mejores del planeta.

La Copa del Mundo 2026 no da tregua y este sábado 11 de julio se vestirá de gala para recibir uno de los compromisos más atractivos y esperados de la ronda de los cuartos de final. Las selecciones de Noruega e Inglaterra se verán las caras en un duelo de eliminación directa donde solo uno podrá mantener vivo el sueño de alzar el trofeo dorado, prometiendo noventa minutos de máxima intensidad entre dos planteles que atraviesan un presente futbolístico formidable.

El combinado escandinavo llega a esta trascendental cita con la moral por las nubes tras transformarse en la gran revelación del certamen estadounidense. Los dirigidos por Ståle Solbakken dieron el golpe a la cátedra en la ronda previa al dejar en el camino nada menos que a la poderosa Selección de Brasil, un hito histórico que ratifica el extraordinario nivel de una generación comandada dentro de la cancha por el letal ariete Erling Haaland.

Al frente estará la siempre exigente e histórica Selección de Inglaterra, escuadra que accedió a la ronda de los ocho mejores del mundo tras despachar con absoluta autoridad a su par de México. Bajo la meticulosa conducción técnica del estratega alemán Thomas Tuchel, el elenco de los “Tres Leones” aspira a revalidar su condición de favorito al título de la mano de un ataque de temer liderado por su capitán y referente de área, Harry Kane.

El crucial compromiso se llevará a cabo a partir de las 17:00 horas (horario de Chile) en el moderno Estadio Miami de Florida, recinto que lucirá un marco de público espectacular para presenciar este choque de potencias del Viejo Continente. Los fanáticos que no quieran perderse ningún detalle del encuentro podrán seguir las acciones en televisión a través de la señal de DSports, mientras que mediante la vía del streaming estará disponible en DGO y Paramount+.

En lo estrictamente futbolístico, Noruega saltará al gramado norteamericano con sus mejores armas disponibles, destacando la presencia de figuras de la élite europea como Martin Ødegaard y Alexander Sørloth para acompañar a Haaland en la ofensiva. Por su parte, la oncena titular británica apostará por el equilibrio en el mediocampo de Declan Rice y la descollante creatividad del volante del Real Madrid, Jude Bellingham, con el objetivo de controlar los hilos del encuentro desde el arranque.

Las cartas están completamente echadas sobre la mesa y la tensión se respira en cada rincón de Miami de cara a un partido que promete quedar grabado en las páginas doradas de la cita planetaria. Te invitamos a ponerte cómodo y a seguir junto a nosotros el minuto a minuto con todas las incidencias, tarjetas, polémicas y goles de este partidazo que definirá al nuevo semifinalista del Mundial 2026. ¡Que ruede la pelota!