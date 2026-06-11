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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Sigue GRATIS el minuto a minuto de Corea del Sur vs República Checa por el Mundial 2026

En el segundo partido de la jornada, Corea del Sur se enfrenta a la República Checa luego del triunfo de México ante Sudáfrica.

COMIENZA EL PARTIDO EN GUADALAJARA

Amin Mohamed Omar, el árbitro central pita el inicio del encuentro para analizar a los próximos rivales de México

SE ENTONAN LOS HIMNOS NACIONALES

Las dos selecciones ingresan al campo y ya suenan los Himnos en el Estadio Guadalajara mientras se despliegan las banderas de las dos escuadras.

¡YA SALEN A CALENTAR LAS SELECCIONES!

Ambos equipos salen al calentamiento en el Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia: Calentamiento en el Estadio Guadalajara

Corea del Sur vs Chequia: Calentamiento en el Estadio Guadalajara

GIANNI INFANTINO YA LLEGA AL ESTADIO GUADALAJARA

El presidente de la FIFA se trasladó inmediatamente a Guadalajara para estar en el segundo duelo del día del Mundial 2026

ALINEACIONES CONFIRMADAS

ALINEACIÓN DE REPÚBLICA CHECA

  • Matej Kovar
  • Štěpán Chaloupek
  • Robin Hranáč
  • Ladislav Krejčí
  • Vladimir Coufal
  • Jaroslav Zeleny
  • Tomas Soucek
  • Alexandr Sojka
  • Pavel Šulc
  • Lukas Provod
  • Patrik Schick
  • DT: Miroslav Koubek

ALINEACIÓN DE COREA DEL SUR

  • Seung-Gyu Kim
  • Han-beom Lee
  • Kim Min-Jae
  • Gi-hyuk Lee
  • Young-woo Seol
  • Tae-seok Lee
  • In-beom Hwang
  • Seung-Ho Paik
  • Lee Kang-in
  • Lee Jae-Sung
  • Heung-Min Son
  • DT: Hong Myung-bo

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL COREA DEL SUR VS CHEQUIA

Comienza la previa y el minuto a minuto del partido entre Corea del Sur y Chequia. Aquí en Bolavip México te llevaremos toda la información de lo que vaya ocurriendo en el Estadio Guadalajara.

Corea del Sur se enfrenta a República Checa.
Corea del Sur se enfrenta a República Checa.

Corea del Sur y la República Checa se verán las caras en el segundo partido de la jornada inaugural del Mundial 2026. El compromiso, válido por la primera fecha del Grupo A, asoma como una batalla crucial para las pretensiones de ambas escuadras de avanzar de ronda, en una zona que tiene al “Tri” como líder momentáneo.

El conjunto asiático saltará a la cancha con la presión de sumar de a tres para no ceder terreno en el arranque del campeonato. Sin lugar a dudas, todos los focos y las cámaras de la transmisión oficial estarán apuntando a la figura de Son Heung-Min, el histórico y talentoso delantero surcoreano que disputará en esta edición su última Copa del Mundo, buscando guiar a sus compañeros hacia una victoria histórica en el estreno.

El búnker elegido para este partidazo será el imponente Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, México. El choque entre surcoreanos y checos está programado para disputarse HOY jueves 11 de junio de 2026, a partir de las 22:00 horas de Chile, bajándole el telón de forma definitiva a la primera fecha del Grupo A.

Televisión y Streaming: ¿Dónde ver el partido en vivo?

Para que no te pierdas ningún detalle del debut de Son Heung-Min en la cita planetaria, te dejamos la guía completa de canales y plataformas de streaming para sintonizar el encuentro completamente en directo:

  • 📺 Por televisión: El partido se transmitirá de forma exclusiva a través de las pantallas del canal DSports de DirecTV.
  • 📱 Por streaming online: El compromiso se podrá seguir en vivo mediante las plataformas digitales de DGO y Paramount+.
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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