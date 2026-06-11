Comienza la previa y el minuto a minuto del partido entre Corea del Sur y Chequia. Aquí en Bolavip México te llevaremos toda la información de lo que vaya ocurriendo en el Estadio Guadalajara.

Como lo habíamos anunciado, Gianni Infantino, Presidente de la @FIFAcom , nos acompaña de nuevo a Jalisco para vivir en el Estadio Guadalajara el partido de estreno en el Mundial Al Estilo Jalisco. pic.twitter.com/96JwOBARg7

El presidente de la FIFA se trasladó inmediatamente a Guadalajara para estar en el segundo duelo del día del Mundial 2026

Las dos selecciones ingresan al campo y ya suenan los Himnos en el Estadio Guadalajara mientras se despliegan las banderas de las dos escuadras.

En el segundo partido de la jornada, Corea del Sur se enfrenta a la República Checa luego del triunfo de México ante Sudáfrica.

Corea del Sur y la República Checa se verán las caras en el segundo partido de la jornada inaugural del Mundial 2026. El compromiso, válido por la primera fecha del Grupo A, asoma como una batalla crucial para las pretensiones de ambas escuadras de avanzar de ronda, en una zona que tiene al “Tri” como líder momentáneo.

El conjunto asiático saltará a la cancha con la presión de sumar de a tres para no ceder terreno en el arranque del campeonato. Sin lugar a dudas, todos los focos y las cámaras de la transmisión oficial estarán apuntando a la figura de Son Heung-Min, el histórico y talentoso delantero surcoreano que disputará en esta edición su última Copa del Mundo, buscando guiar a sus compañeros hacia una victoria histórica en el estreno.

El búnker elegido para este partidazo será el imponente Estadio Guadalajara, ubicado en el estado de Jalisco, México. El choque entre surcoreanos y checos está programado para disputarse HOY jueves 11 de junio de 2026, a partir de las 22:00 horas de Chile, bajándole el telón de forma definitiva a la primera fecha del Grupo A.

Televisión y Streaming: ¿Dónde ver el partido en vivo?

Para que no te pierdas ningún detalle del debut de Son Heung-Min en la cita planetaria, te dejamos la guía completa de canales y plataformas de streaming para sintonizar el encuentro completamente en directo: