El combinado norteamericano, bajo la sensible dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, buscará arrancar con el pie derecho ante su público y cimentar desde temprano el camino de la clasificación hacia la siguiente ronda. Al frente tendrán a un rival que derrocha hambre de gloria: la Selección de Paraguay, escuadra que regresa a una cita planetaria luego de 16 largos años de ausencia y que pretende dar la gran sorpresa en su novena participación histórica. El “Tri” sudamericano llega con la ilusión renovada de la mano del estratega Gustavo Alfaro.
El escenario elegido para este partidazo de gala será el espectacular Estadio SoFi de Los Ángeles, California. El pitazo inicial del compromiso está programado para disputarse HOY viernes 12 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.
Televisión y Streaming: ¿Dónde ver el partido en vivo?
Para que no te pierdas ningún detalle del debut del anfitrión en la Copa del Mundo, te dejamos la guía completa de canales y plataformas digitales para seguir el encuentro completamente en directo:
📺 Por televisión (Señales en vivo):
- DSports: Canales 610 y 1610 en Alta Definición (HD).
- Chilevisión (CHV): Disponible de manera gratuita en televisión abierta.
📱 Por streaming online (Plataformas digitales):
- DGO
- Disney+ Premium
- Amazon Prime Video
- Paramount+
- DAZN