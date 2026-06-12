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EN VIVO: Balogun marca el segundo para Estados Unidos sobre Paraguay en Los Ángeles

La fiesta del fútbol no se detiene en Norteamérica y llegó el momento para que otro de los dueños de casa salte a la cancha de manera oficial. Este viernes 12 de junio, las miradas del planeta se trasladarán a California, donde la Selección de Estados Unidos hará su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Paraguay

82' - Los Yankees realizaron otro cambio

Mauricio Pochettino ejecutó otro cambio en su equipo: Giovanni Reyna ingresó por Malik Tillman.

80' - ¡Paraguay agota cambios y ventanas!

Gustavo Alfaro realiza la quinta y última modificación en su equipo: entró Alejandro Romero y salió Diego Gómez.

79' - Nuevas variantes en la Albirroja

En el conjunto sudamericano se dieron dos nuevas variantes: Gustavo Velázquez y Ramón Sosa entraron al cotejo por Juan José Cáceres y Miguel Almirón.

73' - ¡GOOOOOL DE PARAGUAY!

Con vergüenza deportiva, la Albirroja llegó al descuento tras la anotación de Mauricio Magalhaes.

72' - ¡Doble cambio en el anfitrión!

Otra vez vuelve a mover el banquilla Mauricio Pochettino realizando dos modificaciones: Ricardo Pepi y Timothy Weah ingresaron por Sergiño Dest y Folarin Balogun.

62' - ¡Nueva cambio en Paraguay!

Gustavo Alfaro mueve nuevamente el banco de suplentes ingresando Álex Arce por Antonio Sanabria

53' - ¡Cambio de tarjetas!

En una decisión a través del VAR, se anuló la tarjeta amarilla a Tim Ream y se le sacó a Miguel Almirón por simular.

45' - ¡Comenzó el segundo tiempo!

¡Arrancó el complemento con cambios! En el local se retiró Christian Pulisic e ingresó Sebastian Berhalter. En la Albirroja salió Damián Bobadilla y saltó al campo de juego Mauricio Magalhaes.

¡Final del primer tiempo!

En un partido sin equivalencias, Estados Unidos liquidó a Paraguay en solo 45 minutos.

45'+5 - ¡GOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS!

¡Golazo! En una gran jugada individual nuevamente apareció Folarin Balogun para anotar un gran gol al ángulo.

42' - ¡Nueva ocasión para el local!

Estados Unidos intentó con otro disparo y Orlando Gill salvó a Paraguay del tercer gol.

37' - ¡Se salvó Paraguay!

Estados Unidos estuvo cerca del tercero tras un cabezazo de Chris Richards que se fue cerca del poste izquierdo del portero rival.

31' - ¡GOOOOOL DE ESTADOS UNIDOS!

En una buena jugada colectiva, Folarin Balogun definió bien en el área rival para estirar el marcador para su equipo.

25'- ¡Pausa de hidratación!

El arranque furioso de Estados Unidos dejó sin respuestas a Paraguay, que todavía no se halla en el partido.

7' - ¡GOOOOOL DE PARAGUAY!

En una jugada desafortunada, Damián Bobadilla desvió un disparo rival que terminó en el propio arco. Los Yankees se ponen en ventaja en su casa y ante su gente.

0' - ¡Comenzó el partido!

Estados Unidos y Paraguay ya juegan por la Jornada 1 del Grupo D del Mundial 2026.

¡Se cerró la inauguración!

De la mano de Katy Perry, finalizó la tercera y última inauguración del Mundial 2026.

¡Paraguay también realiza los movimientos precompetitivos!

La Albirroja también hace la entrada en calor en el césped del SoFi Stadium.

¡La afición de Estados Unidos presentes en el SoFi Stadium!

Los seguidores del cuadro local están en el estadio y palpitan el debut de su seleccionado nacional

¡La entrada en calor de los Yankees!

La plantilla del cuadro local hace los movimientos precompetitivos en el césped del estadio.

¡La palabra de Mauricio Pochettino!

El director técnico del conjunto local habló en la previa del partido.

¡Artistas para todos los gustos!

Diferentes cantantes pasaron en la primera parte de la fiesta inaugural en Estados Unidos.

¡La inauguración en marcha!

Se dio en el SoFi Stadium la tercera y última inauguración del Mundial 2026 con la fiesta del anfitrión restante.

¡Estados Unidos confirmó a sus jugadores!

Mauricio Pochettino también reveló al equipo que jugará en el debut mundialista.

¡Paraguay confirmó su alineación!

Gustavo Alfaro reveló a los jugadores que enfrentarán a Estados Unidos.

¡Dos nuevos debuts en el Mundial 2026!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026!

Estados Unidos vence a Paraguay.
© Getty ImagesEstados Unidos vence a Paraguay.

El combinado norteamericano, bajo la sensible dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, buscará arrancar con el pie derecho ante su público y cimentar desde temprano el camino de la clasificación hacia la siguiente ronda. Al frente tendrán a un rival que derrocha hambre de gloria: la Selección de Paraguay, escuadra que regresa a una cita planetaria luego de 16 largos años de ausencia y que pretende dar la gran sorpresa en su novena participación histórica. El “Tri” sudamericano llega con la ilusión renovada de la mano del estratega Gustavo Alfaro.

El escenario elegido para este partidazo de gala será el espectacular Estadio SoFi de Los Ángeles, California. El pitazo inicial del compromiso está programado para disputarse HOY viernes 12 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

Televisión y Streaming: ¿Dónde ver el partido en vivo?

Para que no te pierdas ningún detalle del debut del anfitrión en la Copa del Mundo, te dejamos la guía completa de canales y plataformas digitales para seguir el encuentro completamente en directo:

📺 Por televisión (Señales en vivo):

  • DSports: Canales 610 y 1610 en Alta Definición (HD).
  • Chilevisión (CHV): Disponible de manera gratuita en televisión abierta.

📱 Por streaming online (Plataformas digitales):

  • DGO
  • Disney+ Premium
  • Amazon Prime Video
  • Paramount+
  • DAZN
Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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