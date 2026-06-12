¡Bienvenidos al minuto a minuto del duelo entre Estados Unidos y Paraguay por la Jornada 1 del Grupo D de la Copa del Mundo 2026!

| AHORA - MUNDIAL 2026: Inicia la tercera inauguración de la Copa del Mundo, esta vez a cargo de EEUU. pic.twitter.com/0r9G0BgGR9

Se dio en el SoFi Stadium la tercera y última inauguración del Mundial 2026 con la fiesta del anfitrión restante.

Así llega la afición estadounidense al estadio para el debut de su selección frente a Paraguay en el Mundial.

Los seguidores del cuadro local están en el estadio y palpitan el debut de su seleccionado nacional

En una jugada desafortunada, Damián Bobadilla desvió un disparo rival que terminó en el propio arco. Los Yankees se ponen en ventaja en su casa y ante su gente.

El arranque furioso de Estados Unidos dejó sin respuestas a Paraguay, que todavía no se halla en el partido.

En una buena jugada colectiva, Folarin Balogun definió bien en el área rival para estirar el marcador para su equipo.

Estados Unidos estuvo cerca del tercero tras un cabezazo de Chris Richards que se fue cerca del poste izquierdo del portero rival.

¡Arrancó el complemento con cambios! En el local se retiró Christian Pulisic e ingresó Sebastian Berhalter. En la Albirroja salió Damián Bobadilla y saltó al campo de juego Mauricio Magalhaes.

En una decisión a través del VAR, se anuló la tarjeta amarilla a Tim Ream y se le sacó a Miguel Almirón por simular.

La fiesta del fútbol no se detiene en Norteamérica y llegó el momento para que otro de los dueños de casa salte a la cancha de manera oficial. Este viernes 12 de junio, las miradas del planeta se trasladarán a California, donde la Selección de Estados Unidos hará su debut en el Mundial 2026 enfrentando a Paraguay

El combinado norteamericano, bajo la sensible dirección técnica del argentino Mauricio Pochettino, buscará arrancar con el pie derecho ante su público y cimentar desde temprano el camino de la clasificación hacia la siguiente ronda. Al frente tendrán a un rival que derrocha hambre de gloria: la Selección de Paraguay, escuadra que regresa a una cita planetaria luego de 16 largos años de ausencia y que pretende dar la gran sorpresa en su novena participación histórica. El “Tri” sudamericano llega con la ilusión renovada de la mano del estratega Gustavo Alfaro.

El escenario elegido para este partidazo de gala será el espectacular Estadio SoFi de Los Ángeles, California. El pitazo inicial del compromiso está programado para disputarse HOY viernes 12 de junio, a partir de las 21:00 horas de Chile.

Televisión y Streaming: ¿Dónde ver el partido en vivo?

Para que no te pierdas ningún detalle del debut del anfitrión en la Copa del Mundo, te dejamos la guía completa de canales y plataformas digitales para seguir el encuentro completamente en directo:

📺 Por televisión (Señales en vivo):

DSports: Canales 610 y 1610 en Alta Definición (HD).

Canales 610 y 1610 en Alta Definición (HD). Chilevisión (CHV): Disponible de manera gratuita en televisión abierta.

📱 Por streaming online (Plataformas digitales):