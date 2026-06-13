Este compromiso se robará las miradas de los románticos del fútbol por la enorme cantidad de tiempo que debieron esperar ambas naciones para volver a codearse con la élite internacional. Por un lado, el elenco caribeño de Haití salta a la cancha para romper una dolorosa sequía de 52 años de ausencias, considerando que su única y última participación en una Copa del Mundo se remontaba a Alemania 1974.
Por su parte, la realidad de los británicos no es muy distinta en cuanto a la resaca mundialista. La Selección de Escocia logró timbrar sus pasajes de regreso a un torneo orbital después de 28 largos años de frustraciones, siendo el Mundial de Francia 1998 su última gran aventura sobre el parqué internacional.
Una verdadera final antes de enfrentar a los gigantes
Tanto para los haitianos como para los escoceses, este choque directo es catalogado internamente como “a matar o morir”. Al estar emparejados en una zona de alta complejidad, ambos estrategas saben perfectamente que luego tendrán que medir fuerzas ante las poderosas escuadras de Brasil y Marruecos. Por lo mismo, resignar puntos en esta primera jornada podría transformarse en un golpe de gracia letal para las aspiraciones de avanzar a los octavos de final.
Para todos los fanáticos del balompié en nuestro país que no quieran perderse este histórico cara a cara, el partido entre Haití y Escocia se transmitirá en exclusiva para Chile a través de la plataforma de streaming DGo. Sin embargo, podrás conocer cada jugada, polémica y gol mediante el minuto a minuto y la cobertura total de BOLAVIP.