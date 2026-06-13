Saludos a todos los fanáticos del fútbol. Empezamos con los relatos del partido entre Haití y Escocia por el Mundial de 2026.

Haitianos y escoceses están muy atentos a lo que ocurra con el otro partido del Grupo C, donde Brasil y Marruecos están empatando por 1-1.

Brasil y Marruecos empatan 1-1, es decir, si hay un ganador entre Haití y Escocia será el líder de la zona.

Un viejo conocido del fútbol chileno es titular en Haití. El defensa central Ricardo Adé, con pasado en Santiago Morning y Magallanes, es de la partida en el elenco de la Concacaf.

En la selección de Escocia hay que seguir al volante de Napoli Scott McTominay, quien fuera clave en las Eliminatorias de Europa.

Los hinchas escoceses cantan en las tribunas y los jugadores de ambos equipos hacen el trabajo previo en la cancha de Boston. Ya se viene el tercer partido del día por el Mundial.

Los europeos tienen la primera chance. Gannon-Doak prueba con un zurdazo desde la entrada del área que se va a las manos de Placide.

Una recuperación alta le permite a Haití tener su primer disparo. Deedson prueba de zurda, pero la pelota se fue muy cancha.

La mejor jugada del partido. Scott McTominay está cerca de abrir la cuenta, sin embargo, su disparo con la derecha pega en el poste del golero Placide, que solo atinó a mirar el balón.

El Grupo C de la Copa del Mundo se enciende de manera definitiva con un compromiso cargado de emotividad, mística y hambre de gloria. Tras el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, las selecciones de Haití y Escocia harán su estreno absoluto en el Mundial 2026

Este compromiso se robará las miradas de los románticos del fútbol por la enorme cantidad de tiempo que debieron esperar ambas naciones para volver a codearse con la élite internacional. Por un lado, el elenco caribeño de Haití salta a la cancha para romper una dolorosa sequía de 52 años de ausencias, considerando que su única y última participación en una Copa del Mundo se remontaba a Alemania 1974.

Por su parte, la realidad de los británicos no es muy distinta en cuanto a la resaca mundialista. La Selección de Escocia logró timbrar sus pasajes de regreso a un torneo orbital después de 28 largos años de frustraciones, siendo el Mundial de Francia 1998 su última gran aventura sobre el parqué internacional.

Una verdadera final antes de enfrentar a los gigantes

Tanto para los haitianos como para los escoceses, este choque directo es catalogado internamente como “a matar o morir”. Al estar emparejados en una zona de alta complejidad, ambos estrategas saben perfectamente que luego tendrán que medir fuerzas ante las poderosas escuadras de Brasil y Marruecos. Por lo mismo, resignar puntos en esta primera jornada podría transformarse en un golpe de gracia letal para las aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Para todos los fanáticos del balompié en nuestro país que no quieran perderse este histórico cara a cara, el partido entre Haití y Escocia se transmitirá en exclusiva para Chile a través de la plataforma de streaming DGo. Sin embargo, podrás conocer cada jugada, polémica y gol mediante el minuto a minuto y la cobertura total de BOLAVIP.