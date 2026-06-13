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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Sigue gratis el minuto a minuto de Haití vs Escocia

El Grupo C de la Copa del Mundo se enciende de manera definitiva con un compromiso cargado de emotividad, mística y hambre de gloria. Tras el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, las selecciones de Haití y Escocia harán su estreno absoluto en el Mundial 2026

46' ARRANCA EL COMPLEMENTO

Ya se juega el segundo tiempo en Boston. Escocia se impone por 1-0 ante Haití.

45+4' TERMINA EL PRIMER TIEMPO

Se van a descansar en Boston. Escocia lo gana 1-0 a Haití, gracias al solitario gol de John McGinn.

43' RESULTADO INJUSTO

Haití juega mejor que Escocia, sin embargo, le falta el último toque para hacerle daño al cuadro que viste de rojo.

35' ASÍ FUE EL GOL

El tanto que tiene a los europeos arriba en la cuenta

29 GOOOOL DE ESCOCIA

John McGinn define una gran jugada colectiva de Escocia y su remate se va adentro de la puerta haitiana, luego de unos rebotes.

23' LLEGÓ

Llega el polémico tiempo de rehidratación. Se detiene el encuentro por 3 minutos en Boston.

22' LA JUGADA MÁS RIESGOSA

El disparo de la figura de Napoli.

PALOOOOO

La mejor jugada del partido. Scott McTominay está cerca de abrir la cuenta, sin embargo, su disparo con la derecha pega en el poste del golero Placide, que solo atinó a mirar el balón.

13' CRECE HAITÍ

Luego de una buena jugada colectiva llega el segundo disparo de Haití, mediante Bellegarde, pero el jugador de origen francés la tira muy elevada.

6' BUSCA HAITÍ

Una recuperación alta le permite a Haití tener su primer disparo. Deedson prueba de zurda, pero la pelota se fue muy cancha.

4' AVISA ESCOCIA

Los europeos tienen la primera chance. Gannon-Doak prueba con un zurdazo desde la entrada del área que se va a las manos de Placide.

1' ¡ARRANCA!

¡Ya se juega! Haití y Escocia buscan una histórica victoria en el Mundial 2026.

JUGADORES A LA CANCHA

En minutos arranca el encuentro. Haitianos y escoceses ya pisan el terreno de juego en Boston.

SE VIENE

Los hinchas escoceses cantan en las tribunas y los jugadores de ambos equipos hacen el trabajo previo en la cancha de Boston. Ya se viene el tercer partido del día por el Mundial.

UN LÍDER

En la selección de Escocia hay que seguir al volante de Napoli Scott McTominay, quien fuera clave en las Eliminatorias de Europa.

El mediocampista formado en Manchester United anotó 10 tantos en la recién terminada Serie A.

A SEGUIRLO

Una de las figuras del cuadro haitano es Wilson Isidor delantero francés, que eligió jugar por el país caribeño.

En la pasada temporada jugó 32 partidos por Sunderland en la Premier League y marcó 6 goles.

CONOCIDO

Un viejo conocido del fútbol chileno es titular en Haití. El defensa central Ricardo Adé, con pasado en Santiago Morning y Magallanes, es de la partida en el elenco de la Concacaf.

FORMACIÓN DE ESCOCIA

La alineación de los europeos para su regreso a la Copa del Mundo.

ONCE HAITIANO

La formación de Haití para su debut en el Mundial.

ATENCIÓN

Brasil y Marruecos empatan 1-1, es decir, si hay un ganador entre Haití y Escocia será el líder de la zona.

EXPECTACIÓN

Locura haitiana antes de su estreno en el Mundial.

SE VIENE

Todo listo en Boston para el encuentro que cierra la segunda fecha del Grupo C.

MIRANDO EL PARTIDAZO

Haitianos y escoceses están muy atentos a lo que ocurra con el otro partido del Grupo C, donde Brasil y Marruecos están empatando por 1-1.

¡BUENAS TARDES!

Saludos a todos los fanáticos del fútbol. Empezamos con los relatos del partido entre Haití y Escocia por el Mundial de 2026.

Escocia abre la cuenta ante Haití.
© Getty ImagesEscocia abre la cuenta ante Haití.

Este compromiso se robará las miradas de los románticos del fútbol por la enorme cantidad de tiempo que debieron esperar ambas naciones para volver a codearse con la élite internacional. Por un lado, el elenco caribeño de Haití salta a la cancha para romper una dolorosa sequía de 52 años de ausencias, considerando que su única y última participación en una Copa del Mundo se remontaba a Alemania 1974.

Por su parte, la realidad de los británicos no es muy distinta en cuanto a la resaca mundialista. La Selección de Escocia logró timbrar sus pasajes de regreso a un torneo orbital después de 28 largos años de frustraciones, siendo el Mundial de Francia 1998 su última gran aventura sobre el parqué internacional.

Una verdadera final antes de enfrentar a los gigantes

Tanto para los haitianos como para los escoceses, este choque directo es catalogado internamente como “a matar o morir”. Al estar emparejados en una zona de alta complejidad, ambos estrategas saben perfectamente que luego tendrán que medir fuerzas ante las poderosas escuadras de Brasil y Marruecos. Por lo mismo, resignar puntos en esta primera jornada podría transformarse en un golpe de gracia letal para las aspiraciones de avanzar a los octavos de final.

Para todos los fanáticos del balompié en nuestro país que no quieran perderse este histórico cara a cara, el partido entre Haití y Escocia se transmitirá en exclusiva para Chile a través de la plataforma de streaming DGo. Sin embargo, podrás conocer cada jugada, polémica y gol mediante el minuto a minuto y la cobertura total de BOLAVIP.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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