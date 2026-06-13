El combinado sudamericano saltará al terreno de juego bajo la sensible y experimentada dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti, quien asume el gigantesco desafío de guiar al “Scratch” hacia la conquista de su sexta corona mundial. Para este estreno, la Canarinha pretenderá hacer uso inmediato de toda su magia, velocidad y desequilibrio individual en ataque. Sin embargo, al frente tendrán a un rival que ya demostró que no se achica ante ninguna potencia: Marruecos, conjunto que rozó la gloria con su histórica campaña en Qatar 2022 y que salta al césped con una tremenda lucidez táctica y la convicción de volver a pelear cosas grandes.
El búnker elegido para albergar este partidazo de gala será el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El puntapié inicial de la batalla futbolística está programado para disputarse HOY sábado 13 de junio, a partir de las 18:00 horas.
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