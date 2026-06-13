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MUNDIAL 2026

EN VIVO: Vinicius aparece cuando Brasil más lo necesitaba ante Marruecos

El momento que todo el planeta fútbol estaba esperando finalmente ha llegado. Este sábado 13 de junio, la magia, el ritmo y el "Jogo Bonito" se toman las pantallas de la cita planetaria

CAMBIOS DE BRASIL

Ingresan al campo: Danilo y Fabinho

Salen: Roger Ibáñez y Casemiro

COMIENZA LA SEGUNDA MITAD

Empieza la parte complementaria en el Brasil vs Marruecos

POLÉMICA DE POSIBLE TARJETA ROJA

Cuando Vinicius iba al ataque llega Hakimi y le mete los tachones al brasileño en el tobillo izquierdo

TERMINA LA PRIMERA MITAD

Nos vamos al descanso con un Brasil 1-1 Marruecos

45'+1 PAQUETÁ FALLA EL SEGUNDO

Bounou le ataja el tiro de media tijera a Lucas Paquetá

36' TARJETA AMARILLA PARA BRASIL

Casemiro baja a Brahim Díaz y se lleva la tarjeta de amonestación

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAZOOOOOOOOOOOOOO DE VINICIUS

El jugador del Real Madrid apareció en el momento más esperado desde su banda con un disparo potente de pierna derecha para conseguir el empate

27' HAKIMI CERCA DEL SEGUNDO PARA MARRUECOS

Hakimi  lanza el balón de larga distancia, pero la pelota pasa lejos del arco de Alisson

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE MARRUECOS

Apareció Ismael Saibari tras un error de Lucas Paquetá quien remata desde fuera del área y el balón entra lentamente al arco

¡VINICIUS SE PIERDE EL GOL DE BRASIL!

El balón le queda atrás a Vinicius Jr. por lo que Achraf Hakimi sólo puntea para desviar el balón.

14' ¡CEEEEEEEERCA BRASIL!

Vinicius Junior cede el balón a Igor Thiago, pero el balón se va por afuera de la portería

3' ¡MARRUECOS TIENE LA PRIMERA DEL PARTIDO!

Neil El Aynaoui dispara dentro del área y el balón queda en la defensa de Brasil evitando el primer gol para Marruecos.

COMIENZA EL PARTIDO DE BRASIL VS MARRUECOS

El árbitro Slavko Vincic pita el inicio del partido en New York, New Jersey

SUENAN LOS HIMNOS EN NUEVA JERSEY

Ya empieza la antesala con los Himnos de Brasil y Marruecos

YA LUCE EL VERDEAMARELA EN EL VESTIDOR

SELECCIÓN DE MARRUECOS YA TIENE LISTO SU VESTIDOR

INICIA LA FIESTA EN EL ESTADIO NUEVA YORK, NUEVA JERSEY

Las aficiones de Marruecos y Brasil ya inundan las calles a las afueras del estadio donde se llevará a cabo el partido

ALINEACIÓN DE MARRUECOS

  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Noussair Mazraoui
  • Issa Diop
  • Chadi Riad
  • Ayyoub Bouaddi
  • Azzedine Ounahi
  • Ismael Saibari
  • Bilal El Khannouss
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Diaz

ALINEACIÓN DE BRASIL

BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL BRASIL VS MARRUECOS

Gracias por acompañarnos en Bolavip México para disputar este gran duelo entre Brasil y Marruecos, donde te traemos toda la previa y el seguimiento del partido EN VIVO.

Vinicius Jr empata para Brasil ante Marruecos.
© Getty ImagesVinicius Jr empata para Brasil ante Marruecos.

El combinado sudamericano saltará al terreno de juego bajo la sensible y experimentada dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti, quien asume el gigantesco desafío de guiar al “Scratch” hacia la conquista de su sexta corona mundial. Para este estreno, la Canarinha pretenderá hacer uso inmediato de toda su magia, velocidad y desequilibrio individual en ataque. Sin embargo, al frente tendrán a un rival que ya demostró que no se achica ante ninguna potencia: Marruecos, conjunto que rozó la gloria con su histórica campaña en Qatar 2022 y que salta al césped con una tremenda lucidez táctica y la convicción de volver a pelear cosas grandes.

El búnker elegido para albergar este partidazo de gala será el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El puntapié inicial de la batalla futbolística está programado para disputarse HOY sábado 13 de junio, a partir de las 18:00 horas.

Marcador Virtual: Sigue el partido en vivo con BOLAVIP

Para que no te pierdas ningún detalle, jugada polémica o gol del estreno de la Verdeamarela en tierras norteamericanas, podrás seguir la transmisión y el minuto a minuto completamente EN VIVO y en directo con nosotros, con una cobertura minuto a minuto desde el propio recinto deportivo de Nueva Jersey.

Cristopher Antúnez
Cristopher Antúnez
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