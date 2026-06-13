Gracias por acompañarnos en Bolavip México para disputar este gran duelo entre Brasil y Marruecos, donde te traemos toda la previa y el seguimiento del partido EN VIVO.

Crece el ambiente festivo en la zona de aficionados del Estadio Nueva York / Nueva Jersey de cara al partido entre Brasil y Marruecos.

Las aficiones de Marruecos y Brasil ya inundan las calles a las afueras del estadio donde se llevará a cabo el partido

El jugador del Real Madrid apareció en el momento más esperado desde su banda con un disparo potente de pierna derecha para conseguir el empate

El momento que todo el planeta fútbol estaba esperando finalmente ha llegado. Este sábado 13 de junio, la magia, el ritmo y el "Jogo Bonito" se toman las pantallas de la cita planetaria

El combinado sudamericano saltará al terreno de juego bajo la sensible y experimentada dirección técnica del italiano Carlo Ancelotti, quien asume el gigantesco desafío de guiar al “Scratch” hacia la conquista de su sexta corona mundial. Para este estreno, la Canarinha pretenderá hacer uso inmediato de toda su magia, velocidad y desequilibrio individual en ataque. Sin embargo, al frente tendrán a un rival que ya demostró que no se achica ante ninguna potencia: Marruecos, conjunto que rozó la gloria con su histórica campaña en Qatar 2022 y que salta al césped con una tremenda lucidez táctica y la convicción de volver a pelear cosas grandes.

El búnker elegido para albergar este partidazo de gala será el imponente MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El puntapié inicial de la batalla futbolística está programado para disputarse HOY sábado 13 de junio, a partir de las 18:00 horas.

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Para que no te pierdas ningún detalle, jugada polémica o gol del estreno de la Verdeamarela en tierras norteamericanas, podrás seguir la transmisión y el minuto a minuto completamente EN VIVO y en directo con nosotros, con una cobertura minuto a minuto desde el propio recinto deportivo de Nueva Jersey.