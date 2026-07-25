El detalle en la presentación de Gustavo Álvarez en Liga de Quito que sacó ronchas en la U

El exentrenador de la U fue presentado oficialmente en su nuevo club, pero un detalle en el anuncio terminó generando una inesperada ola de reacciones.

Tras cerrar su ciclo en Universidad de Chile, el director técnico argentino Gustavo Álvarez continuó su carrera en el fútbol argentino al asumir en San Lorenzo de Almagro.

Sin embargo, su paso por el Ciclón fue breve y, tras su salida del club de Boedo, volvió a aparecer en el radar de varios equipos del continente.

Finalmente, el ex Huachipato en las últimas horas fue anunciado como nuevo entrenador de Liga de Quito, uno de los clubes más importantes de Ecuador y habitual protagonista de la Copa Libertadores.

Gustavo Álvarez tiene un nuevo desafío como DT | FOTO: Andres Pina/Photosport

Su presentación oficial generó una inmediata repercusión en redes sociales. Aunque el foco debía estar en la llegada del entrenador trasandino, una frase utilizada por Liga para darle la bienvenida terminó robándose la atención de los hinchas de la U.

La frase de Liga de Quito que encendió el debate

Los Albos subieron una fotografía de Álvarez acompañado del mensaje: “¡Bienvenido al club universitario más ganador del continente!”.

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La frase no pasó inadvertida para los hinchas del Romántico Viajero. Al tratarse también de un club de origen universitario, varios simpatizante azules cuestionaron la publicación y manifestaron su molestia en redes sociales, interpretando que el mensaje dejaba de lado la historia e identidad del Bulla.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de seguidores de ambos equipos, abriendo un debate sobre cuál es el club universitario más exitoso del continente.

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En resumen…

Liga de Quito presentó oficialmente a Gustavo Álvarez con una frase que generó controversia entre los hinchas de Universidad de Chile.