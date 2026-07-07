VIDEO | Escándalo en el Mundial 2026: el INSÓLITO gol que le anularon a Egipto ante Argentina

El polémico gol que se le anuló a Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Egipto y Argentina se enfrentan en un duelo de alto impacto dentro de los octavos de final del Mundial 2026, en donde ambos equipos luchan con todo por conseguir su boleto a los cuartos de final del torneo.

El duelo entre ambos equipos ha estado bastante apretado, en donde tanto africanos como sudamericanos se han generado opciones para ponerse arriba en el marcador, pero aquello lo lograron los egipcios tras el gol de Yasser Ibrahim.

Para la segunda mitad, los egipcios lograron el segundo gol tras una tremenda jugada de contra que terminó con el gol de Mostafa Ziko, el que derrumbaba por completo a Argentina, pero llegó la ayuda desde el VAR para los ‘Albicelestes’.

Una supuesta infracción sobre Lisandro Martínez previo a este gol fue revisado desde el VAR, en la que el juez Francois Letexier fue a ver y determinó en anular la anotación por una polémica falta, la que sin duda encendió el debate en redes.

VIDEO: LA POLÉMICA FALTA QUE ANULÓ EL GOL DE EGIPTO